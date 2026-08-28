Mercato OM : « Il peut se passer énormément de choses », explique le spécialiste du mercato de RMC !

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’Olympique de Marseille reste l’un des clubs les plus difficiles à lire. Dans l’After Foot sur RMC, Fabrice Hawkins estime que l’OM sera l’une des équipes à surveiller jusqu’au bout, avec de nombreux mouvements encore possibles… mais aussi le risque de vendre sans réussir à suffisamment débloquer son recrutement.

Marseille, le club à surveiller dans les dernières heures

Le mercato de l’OM pourrait encore connaître de nombreux rebondissements.

Invité à se projeter sur la fin du marché dans l’After Foot, le spécialiste mercato de RMC, Fabrice Hawkins, a directement cité Marseille parmi les clubs à suivre.

« Le club à surveiller pour cette fin de mercato ? Il y a Marseille évidement car il peut se passer énormément de choses dans le sens des arrivées et surtout des départs. Il est possible qu’ils vendent mais pas suffisamment pour recruter… »

Une déclaration qui résume parfaitement la situation actuelle de l’OM.

Le club doit encore alléger sa masse salariale et finaliser plusieurs départs avant de pouvoir réellement avancer sur les recrues souhaitées par Bruno Genesio.

Le scénario inquiétant : vendre sans pouvoir recruter

Le principal danger évoqué par Hawkins est clair : Marseille pourrait parvenir à vendre certains joueurs sans pour autant dégager suffisamment de marge pour renforcer son effectif derrière.

Un scénario particulièrement problématique alors que plusieurs cadres restent susceptibles de partir dans les derniers jours du marché.

L’OM travaille également sur plusieurs pistes à différents postes, mais beaucoup de dossiers restent suspendus aux sorties.

À quelques jours de la clôture, la situation reste donc extrêmement fragile : les départs peuvent s’accélérer, les arrivées aussi, mais rien ne garantit encore que les premières suffiront à permettre les secondes.

La fin du mercato marseillais s’annonce donc particulièrement mouvementée, avec un équilibre toujours difficile à trouver entre impératifs financiers et ambitions sportives.