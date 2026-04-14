Mercato OM: Il rêve de revenir à Marseille comme directeur sportif…

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’accélère en coulisses. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le club phocéen explore plusieurs pistes pour le poste stratégique de directeur sportif, dans un contexte de réorganisation interne. Parmi les noms évoqués avec insistance figure celui de Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OGC Nice, qui nourrirait l’ambition de faire son retour à l’OM.

Julien Fournier en pole dans la réflexion marseillaise

Passé par Marseille en début de carrière, Julien Fournier connaît bien l’environnement exigeant du club. Son profil expérimenté, combinant connaissance du football français et réseau international, correspond aux attentes actuelles de la direction olympienne. D’après les éléments disponibles, des premiers échanges ont déjà eu lieu entre l’intéressé et la structure en charge du recrutement.

Cette structure n’est autre que Excel Sports, société mandatée par l’OM pour identifier et évaluer les profils susceptibles d’occuper ce rôle clé. Spécialisée dans les marchés anglais et allemands, cette agence élargit considérablement le champ des possibles pour le club marseillais, qui pourrait ainsi se tourner vers un candidat étranger.

Une succession stratégique après Medhi Benatia

Le futur directeur sportif aura la lourde tâche de succéder à Medhi Benatia, dont le rôle dans l’organigramme a marqué une étape récente dans la structuration du club. L’OM souhaite visiblement consolider son projet sportif en s’appuyant sur un profil capable de piloter efficacement le recrutement, tout en s’inscrivant dans la vision portée par le président Pablo Longoria.

À ce titre, L’Équipe précise que Pablo Longoria lui-même a été impliqué dans les discussions préliminaires avec certains candidats, dont Julien Fournier. Cette implication directe souligne l’importance accordée à ce choix, déterminant pour la suite du projet olympien. Ce dernier “rêve” de revenir à l’OM…

Une ouverture à l’international

Le recours à Excel Sports n’est pas anodin. L’agence dispose d’une expertise reconnue sur des marchés réputés pour leur compétitivité et leur exigence. Cette collaboration laisse entrevoir une stratégie d’ouverture à l’international, déjà amorcée par l’OM ces dernières saisons.

Si Julien Fournier apparaît aujourd’hui comme une option crédible, aucune décision définitive n’a encore été actée. Le processus de sélection se poursuit, avec la volonté affichée de trouver le profil le plus adapté aux ambitions du club.

Dans un contexte sportif toujours sous pression, le choix du futur directeur sportif sera déterminant pour structurer durablement l’Olympique de Marseille et répondre aux attentes élevées de ses supporters.