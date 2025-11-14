Mercato OM : Il révèle pourquoi son arrivée à Marseille a capoté !

Dans un long entretien accordé à Top Mercato, Youssouf Mulumbu est revenu sur plusieurs épisodes marquants de sa carrière, dont une étonnante anecdote concernant l’Olympique de Marseille. Formé au PSG, où il a disputé 22 matchs entre 2006 et 2009, l’ancien international congolais, aujourd’hui âgé de 38 ans, a expliqué qu’il avait bien failli rejoindre l’OM… avant que l’affaire ne tombe à l’eau par sa propre faute.

Passé notamment par West Bromwich, Norwich, Kilmarnock ou encore le Celtic, Mulumbu vient de publier son roman Talo aux éditions Jets d’Encre. Dans cet échange, il est revenu sur son parcours, son regard sur le PSG actuel et surtout sur cette opportunité inattendue de signer à Marseille, un choix qui aurait fait couler beaucoup d’encre compte tenu de son histoire parisienne.

Une piste OM ruinée par une fuite mal maîtrisée

Mulumbu raconte qu’à l’époque où il évoluait à Norwich, il a été directement contacté par Franck Passi, alors impliqué au sein du staff marseillais. L’ancien milieu avoue son enthousiasme immédiat à l’idée de rejoindre un club de la dimension de l’OM, tout en reconnaissant que cela aurait représenté une situation atypique pour un joueur issu du Paris Saint-Germain.

#PSG : Youssouf Mulumbu – “Ça aurait été bizarre en tant que parisien de cœur, mais ça m’aurait plu de jouer à l’OM”[Exclu] #football https://t.co/0TMnKsPvlP — Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) November 14, 2025

Comme il l’explique dans Top Mercato, « Il y a une anecdote où je suis à Norwich et Franck Passi m’appelle pour savoir si je serais intéressé par l’Olympique de Marseille. J’étais tellement excité que j’ai partagé la nouvelle à un journaliste et l’info sort un peu de partout alors que ça devait rester secret. Il y a une histoire d’agents qui se mêle à tout ça et, par la suite, l’affaire capote par ma faute. Ça m’aurait plu. Ça aurait été bizarre en tant que parisien de cœur et de formation. Mais c’est un challenge qui m’aurait plu à l’époque. Il aurait fallu que je m’adapte bien sûr, mais ça aurait été intéressant que je revienne en France. »

Selon Mulumbu, la divulgation prématurée de cette approche a refroidi les décideurs marseillais et contribué à faire échouer le deal. Une situation qu’il regrette encore aujourd’hui, convaincu que l’OM aurait pu être un tournant intéressant dans sa carrière.

Dans le même entretien, il partage également un autre épisode similaire, cette fois avec les Girondins de Bordeaux. Il expliqu e avoir été approché par Gustavo Poyet, alors entraîneur du club, mais là encore, l’opération n’a pas abouti en raison d’un départ de joueur qui n’a jamais eu lieu. « Ils devaient sortir un joueur et mon contrat était sur la table, mais le joueur n’est jamais parti. Et faute de moyens, je n’ai pas signé. Je reste à Kilmarnock et, six mois plus tard, je signe au Celtic. »

Avec ces confidences, Youssouf Mulumbu révèle les coulisses d’une carrière où l’OM a failli devenir une destination majeure… avant qu’un emballement médiatique ne fasse tout basculer.