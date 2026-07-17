Mercato OM : Il revient de prêt et veut convaincre Genesio !

Après un prêt encourageant à Lorient, Bamo Meïté effectue son retour à l’Olympique de Marseille avec l’ambition de gagner sa place. Selon La Provence, le défenseur central de 24 ans souhaite profiter de la préparation estivale pour convaincre Bruno Genesio de compter sur lui, alors que l’effectif marseillais est en pleine reconstruction.

Bamo Meïté veut relancer son histoire à l’OM

Le retour de Bamo Meïté à Marseille pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Selon La Provence, le défenseur ne revient pas dans la peau d’un joueur simplement en transit. L’ancien Lorientais espère convaincre Bruno Genesio de lui offrir une véritable opportunité au sein de l’effectif olympien.

Arrivé à l’OM durant l’été 2023, Meïté n’était jamais parvenu à s’imposer durablement. Après une première saison compliquée, il avait progressivement disparu de la rotation, avant d’enchaîner un prêt peu concluant à Montpellier.

Sa situation a changé lors de son retour à Lorient. Toujours selon La Provence, le défenseur de 24 ans a retrouvé du temps de jeu et de la confiance en Bretagne. Après des débuts délicats, il s’est progressivement imposé comme un élément fiable de la défense lorientaise, retrouvant un niveau qui lui permet aujourd’hui d’espérer une nouvelle chance à Marseille.

Une concurrence importante en défense centrale

Le contexte marseillais a toutefois évolué. Avec la Ligue 1 et la Ligue Europa au programme, Bruno Genesio dispose actuellement de plusieurs solutions dans l’axe de la défense. Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Derek Cornelius et Bamo Meïté composent les options à sa disposition.

Selon La Provence, Meïté participe normalement à la préparation estivale et ne figure plus parmi les joueurs mis à l’écart. Une situation qui lui permet de défendre ses chances directement auprès du nouvel entraîneur olympien.

Si Bruno Genesio conserve son organisation habituelle, la concurrence s’annonce toutefois relevée pour intégrer la hiérarchie des défenseurs centraux. Le technicien devra effectuer des choix dans un secteur particulièrement fourni.

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La préparation estivale comme moment décisif

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Bamo Meïté aborde cette reprise avec l’objectif de convaincre le staff marseillais qu’il peut apporter une solution fiable sur toute une saison. Selon La Provence, son passage réussi à Lorient a également suscité l’intérêt d’autres clubs, mais le joueur privilégierait aujourd’hui la possibilité de s’imposer à Marseille.

La préparation estivale devrait ainsi peser lourd dans son avenir. Dans un effectif en pleine évolution, Bamo Meïté entend saisir cette nouvelle opportunité pour démontrer qu’il peut encore avoir un rôle à jouer sous le maillot olympien.