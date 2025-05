Mercato OM : “Il y a beaucoup moins d’erreurs de casting”

Cyril Astier, agent de joueurs, invité sur notre plateau lundi lors de notre émission DFM, a tenu à saluer le travail remarquable effectué par la direction marseillaise durant ce mercato estival.

Il a insisté sur la justesse des choix opérés par la direction de l’OM, qui n’hésite pas à vendre ou prêter un joueur lorsqu’elle constate qu’il n’atteint pas le niveau attendu. « J’ai vraiment l’impression que la direction sportive actuelle du club est très réactive. Elle identifie rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. S’ils estiment qu’un choix ne donne pas les résultats escomptés après six mois, ils trouvent une solution. À mon avis, ils sont très performants à ce niveau en ce moment », a-t-il déclaré.

La clé du succès : stabilité et continuité

Il a ensuite expliqué pourquoi, selon lui, la direction marseillaise est sur la bonne voie pour rendre l’OM compétitif. « Déjà, je constate qu’il y a beaucoup moins d’erreurs de casting. Bien sûr, se tromper arrive toujours – le recrutement n’est pas une science exacte, c’est très complexe de choisir le bon joueur. Mais qu’est-ce qui permettra de réduire encore ces erreurs à l’avenir ? C’est la continuité et la stabilité. L’entraîneur est arrivé l’année dernière, et Medhi Benatia s’est véritablement imposé l’an dernier après une période d’observation de six mois. »

En conclusion, Cyril Astier a pris l’exemple de l’Olympique Lyonnais pour illustrer ses propos. « Laissons à cette équipe le temps de s’installer, et ils feront encore moins d’erreurs. Regardons l’exemple de l’OL à l’époque : les bons recrutements étaient possibles parce qu’il y avait des dirigeants en place depuis trois, quatre, cinq, voire six ans, ou plus. Quand on connaît bien son environnement et son club, on recrute beaucoup mieux », a-t-il ajouté.