Mercato OM : Iliman Ndiaye (style, qualités..), l’avis d’un spécialiste !

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, la 3e recrue estivale de l’OM pourrait être Iliman Ndiaye. Les négoviations sont avancées avec le joueur et l’OM espère convaincre Sheffield de lâcher son international sénégalais cet été. Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur le joueur de 23 ans.

Iliman Ndiaye, un jeu plus basé sur l’esquive techniquement

Patrick Juillard : « C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre « joueur de rupture » le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants. Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement. Sur le Championship il a fait un « double-double » cette saison. Ce sont un peu des stats à la Ryad Mahrez à Leicester, même si c’est moins un ailier qui repique. Il peu aussi jouer derrière un attaquant, ça va bien avec un schéma que prévoit Marcelino, c’est-à-dire avec deux axiaux en attaque, lui ça serait plus un deuxième attaquant un peu plus déroché ou un meneur offensif, un trequartista comme disent les Italiens. On a tendance à penser quand on pense au Sénégal à des dribbleurs physiques, lui il a un profil plus fin. Il a plus d’influence dans sa manière de jouer. Il s’est imposé comme un joueur dominant du Championship, ses performances ne sont pas un feu de paille qui a duré trois mois et sur lequel on s’est emballés, c’est vraiment sur la durée. Il est intelligent dans le collectif, ile ne dribble pas pour la galerie, il sait faire des différences mais pour l’équipe.

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »

Ndiaye, ça peut être une vraie bonne pioche !

Patrick Juillard : « Au Sénégal il a réussi à offrir une alternative crédible dans le jeu offensif de l’équipe en l’absence de Mané, à s’intégrer vite dans cette équipe qui a quand même beaucoup de vieux briscards, une équipe rodée qui est ensemble depuis la CAN 2019 pratiquement, donc ce n’est pas évident, il faut de la personnalité, du tempérament. Et surtout il a apporté sa touche à lui. C’est un joueur créatif. Il a su prendre la mesure de ce qu’on attendait de lui, et ça c’est un signe que c’est un joueur de haut niveau car quand on a une CDM devant soi et qu’il faut prouver ce n’est pas facile. Par exemple si on prend Crépin Diatta, aussi un joueur important pour le Sénégal, c’est quand un peu plus stéréotypé, le type de joueur que les entraineurs aiment car il court beaucoup, il ne rechigne pas à défendre, n’hésite pas à tacler mais dans le jeu offensif et la construction il n’apporte pas énormément. Ndiaye a su s’imposer et apporter quelque chose de puissant dans l’équipe je trouve. C’est un « game-changer » comme on dit en Angleterre. Tout cela est prometteur donc je pense que ça peut être une vraie bonne pioche. Bien utilisé et dans un schéma bien pensé il peut apporter beaucoup à cette équipe de l’OM. »

Propos recueillis par Lucas Chateau