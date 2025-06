Mercato OM : Imbroglio autour de Pau Lopez ?

L’OM possède plusieurs jours prêtés cette année dont la situation n’est pas définie. Ce n’est pas le cas de Pau Lopez, dont l’option d’achat aurait été levée par le club de Toluca, où il est actuellement en prêt. Cependant, la direction du club mexicain aurait finalement décidé de résilier le contrat du portier espagnol.

L’OM continue actuellement de naviguer sur le marché des transferts afin de finaliser l’arrivée de certains joueurs, et travaillant sur d’autres pistes également. Cependant, en plus des arrivées et des départs qui seront nombreux cet été, l’OM va devoir gérer ses joueurs en situation de prêt. De quoi animer encore un peu plus ce début de mercato déjà chargé en rumeur. Et parmi ces joueurs prêtés, figure un certain Pau Lopez.

Actuellement prêté dans le club de Toluca au Mexique, le portier espagnol aura joué une dizaine de matchs. Et alors que la situation semblait régler pour le joueur de 30 ans, un rebondissement inattendu pourrait venir perturber la carrière de l’ancien gardien marseillais. En effet, prêté cette saison avec une option d’achat valorisé à plus de 4 millions d’euros, le joueur devrait rejoindre définitivement le club mexicain qui avait levé la clause. Pourtant le portier pourrait déjà quitter son nouveau club.

Vers une résiliation de contrat ? Aucun impact sur l’OM ?

Pese a ficharlo en febrero procedente del Olympique de Marseille a cambio de alrededor de 4M€, el Toluca FC ya negocia la rescisión de contrato del portero @ExGironaFC Pau López (30), ya que necesitan ocupar su plaza de extranjero. ℹ️ @CLMerlo pic.twitter.com/dsRCjDq9fh — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) June 10, 2025

D’après des informations du média AM, Toluca chercherait en effet à résilier le contrat de Pau Lopez, alors que l’option d’achat de plus de 4 millions d’euros aurait été levée. La direction aurait fait un volte-face et décidé de changer de gardien, mettant ainsi le futur du portier espagnol en péril, alors que ce dernier venait de s’engager avec son nouveau club. Cependant, cette décision n’aurait aucun impact sur l’OM !

Le club olympien ne devrait donc pas récupérer son ancien gardien mais devrait bien toucher le montant du transfert. Le joueur occuperait une place de joueur étranger dans l’effectif, ce qui pourrait expliquer la décision de se séparer de lui dès cet été. Une nouvelle étape donc dans la carrière de Pau Lopez, lui qui avait connu des moments difficiles depuis la fin de son aventure marseillaise en étant prêté dans différents clubs en peu de temps.