Mercato OM : Incroyable retournement de situation pour Bamba Dieng !

Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président a été interrogé sur le cas de Bamba Dieng poussé vers la sortie cet été. Longoria a confié que l’international sénégalais s’était relancé et que le club allait même chercher à le faire prolonger !

On va discuter d’une prolongation de Dieng

« On est très contents de Bamba Dieng. Il s’entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s’est mis à l’écoute, avec beaucoup d’humilité. On veut discuter d’une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l’avenir de l’OM. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

