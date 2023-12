Mercato OM : « J’ai pensé à la retraite »

Dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche, Dimitri Payet a avoué avoir songé à prendre sa retraite le soir avant la conférence de presse annonçant son départ de l’OM.

Illustre joueur de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a rejoint Vasco de Gama l’été dernier. Le milieu offensif avait songé à stopper sa carrière le soir avant la conférence de presse qui annonçait la rupture de son contrat avec l’OM. Il l’explique dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche.

« La retraite? Oui j’y ai pensé. Peut-être le soir de la conférence de presse. Ma femme a prié pour que ça n’arrive pas. Elle m’a dit que depuis que j’étais à la maison sans rien faire, j’étais devenu insupportable. Elle m’a dit : trouve toi un club, continue à faire ce que tu aimes. Tu n’es pas prêt à arrêter, voilà ce qu’elle m’a dit ! Donc oui j’y ai pensé. J’étais dans le mal et je me demandais où je pouvais aller… Heureusement il y a eu Vasco et ce projet qui m’a plu. »

🗣️ @YassinNfaoui : « Vous avez pensé prendre votre retraite ? » – Dimitri Payet : « Oui… je pense que c’était peut-être le soir de la conférence de presse… » pic.twitter.com/Jr45ZIN7oO — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

Payet méritait une fin différente avec l’OM

Avec Mandanda et Payet, l’Olympique de Marseille a perdu deux de ses monuments des dix dernières années. Si le premier est parti l’an dernier au Stade Rennais et a déjà réalisé une saison pleine, l’autre a été libéré de son contrat et a rejoint Vasco de Gama. L’ancien gardien de l’OM a été interrogé au sujet du départ de Dimitri Payet par le journal L’Equipe dans un long entretien. Il estime qu’il méritait une autre fin que celle qui lui a été offerte.

« C’est sûr que c’est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim’ méritait une fin différente avec l’OM, estime l’ancien joueur pour L’Equipe. C’est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s’éclater. »