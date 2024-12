L’OM a permis à des enfants de poser des questions aux joueurs de l’OM. Amine Harit et Neal Maupay se sont prêtés au jeu et le Marocain a balayé une possibilité de rejoindre le PSG.

En difficulté depuis quelques semaines avec une blessure qui l’empêche de jouer, Amine Harit a répondu à des questions d’enfants en conférence de presse. Le Marocain a été questionné sur un probable départ au PSG et n’a pas franchement envie d’y aller.

« Signer au PSG ? Je pense que ce serait très compliqué et je n’en ai pas beaucoup envie. Je suis très content d’être à Marseille, c’est un club auquel j’ai un très grand attachement, je ne me vois pas pour l’instant être ailleurs qu’ici », a expliqué le milieu de terrain.

En partenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 20 jeunes Membres du Peuple Bleu&Blanc, âgés de 8 à 12 ans ont pu être dans la peau de vrais journalistes en posant la question de leur choix à Amine Harit et Neal Maupay.

Il faut en priorité un attaquant et un défenseur de haut niveau — Dugarry

Christophe Dugarry, ancien attaquant de l’équipe de France, a exprimé ses réserves sur les besoins actuels de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato hivernal 2025. Interrogé sur RMC, il a précisé que malgré la série de trois victoires consécutives des Marseillais, il demeure sceptique quant à leur capacité à concurrencer le Paris Saint-Germain sur la durée cette saison. Selon Dugarry, l’OM ne doit pas se concentrer sur le recrutement de Paul Pogba ou d’un milieu de terrain, mais plutôt sur des renforts à des postes plus stratégiques.

« L’OM, malgré ses trois victoires d’affilée, ne me rassure pas. S’ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant et un défenseur de haut niveau », a-t-il déclaré. Dugarry estime que l’équipe marseillaise a besoin de renforts offensifs pour apporter plus de danger et de profondeur à son attaque. L’absence d’un véritable buteur de classe mondiale pourrait être un frein pour l’OM dans ses ambitions de tenir tête au PSG en championnat.

