Mercato OM : « Je ne pouvais pas partir pour 0€ et dire ‘Ciao, je me suis servi' »

Dans un long entretien accordé à Zack Nani sur Twitch, Samir Nasri est revenu sur son départ de l’Olympique de Marseille.

Samir Nasri était l’invité de l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch ce lundi. Le milieu offensif formé à l’Olympique de Marseille et qui a fait les beaux jours du Vélodrome est notamment revenu sur son départ du club vers Arsenal. Le minot avait mis un point d’honneur à ne pas partir pour 0€ et apporter une indemnité de tranfert à l’Olympique de Marseille, le club qui l’a lancé dans le monde professionnel.

« J’étais redevable envers l’OM. Je pouvais signer à Arsenal libre, mais c’était impossible pour moi. C’est ma ville, mon club, j’ai été formé là-bas, je ne pouvais pas partir pour 0€ et dire » Ciao, je me suis servi ». C’était impossible, j’étais obligé de prolonger et de faire gagner une indemnité au club. » Samir Nasri – Source : Zack en Roue Libre (10/04/23)

Sampaoli est l’entraîneur le plus cool que j’ai connu – Samir Nasri

« L’entraîneur le plus cool que j’ai connu ? Jorge Sampaoli qui était à Séville avec moi. Le moins cool que j’ai connu ? Jean Fernandez et Roberto Mancini car quand je suis arrivé à Manchester City, j’étais habitué à Arsène Wenger qui était un second père. Lorsqu’on gagnait il (Mancini) était heureux mais quand on perdait, il tirait la gueule, il nous parlait pas et il était encore dans la mentalité joueur. Le meilleur que j’ai côtoyé, c’est Pep Guardiola. Tactiquement, c’est très fort. Le moins bon ? Raymond Domenech, c’est mon avis. » Samir Nasri – Source : Canal Champions Club (13/04/2022)