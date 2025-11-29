Mercato OM : « Je suis totalement fan d’Arthur Vermeeren »

L’ancien joueur Benjamin Nivet n’a pas caché son admiration pour Arthur Vermeeren. Pour lui, le jeune milieu de terrain possède toutes les qualités pour s’imposer durablement à l’OM.

Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien Caennais a livré un avis très positif sur Arthur Vermeeren, l’un des jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille. Sans détour, l’ancien joueur a confié être « totalement fan » du milieu belge, qu’il considère comme un joueur à part dans l’effectif marseillais.

Ce qui plaît avant tout, c’est l’intelligence de jeu de Vermeeren. « C’est un cerveau qui a toujours vu avant de recevoir le ballon et a toujours un temps d’avance. », explique l’ancien joueur. Pour un joueur encore jeune, il affiche déjà une vraie maturité dans ses choix. Selon lui, Arthur Vermeeren fait rarement les mauvais choix, ce qui est une qualité rare à cet âge et à ce poste.

Benjamin Nivet insiste également sur la propreté technique du joueur. Toujours bien placé, capable de jouer vers l’avant, Vermeeren apporte de la fluidité dans le jeu de l’OM. « Par son intelligence, il peut gratter quelques ballons. » Il ne se contente pas de courir, il comprend le jeu et donne du rythme à son équipe.

Un joueur qui mérite plus de temps de jeu

Pour Nivet, le milieu belge mérite davantage de temps de jeu. Il estime que Vermeeren est prêt à enchaîner les matchs et à prendre encore plus de place dans l’entrejeu marseillais. À ses yeux, il ne s’agit plus seulement d’un joueur d’avenir, mais d’un joueur déjà capable d’apporter au présent.

Il souligne aussi la personnalité discrète du joueur, loin des projecteurs et du bruit. Cette attitude humble, combinée à ses qualités techniques, en fait un joueur très apprécié par les connaisseurs. « Il fait beaucoup de bien dans le cœur du jeu et est pour beaucoup dans cette bonne série marseillaise. » Benjamin Nivet voit en lui un profil rare, capable d’apporter de la stabilité, de la justesse et de la sérénité au milieu de terrain.

Dans un club comme l’OM, où la pression est permanente, cette capacité à rester calme est précieuse. Pour Benjamin Nivet, Vermeeren a tout pour devenir un joueur important dans le projet marseillais. Il lui faut simplement de la confiance, de la continuité et du temps de jeu.