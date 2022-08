Mercato : « Une étude marketing et financière est faite à l’OM pour Ronaldo »

Présent dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono a évoqué la rumeur de Ronaldo à l’OM. Selon notre consultant, une étude serait en cours à l’Olympique de Marseille pour évaluer la faisabilité de l’opération.

La fin du mercato approche et on ne sait toujours pas dans quel club jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Alors qu’il a manifesté son désir de quitter Manchester United, de nombreux supporters marseillais se sont imaginés une arrivée du portugais sur la Canebière. Si un tel transfert apparaissait comme irréelle il y a quelques semaines, ce n’est plus totalement le cas aujourd’hui. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono a expliqué que la direction olympienne serait en train d’étudier la faisabilité de l’opération et les éventuelles retombées financières d’un transfert de Cristiano Ronaldo à Marseille.

» Il y a plusieurs raisons qui me font penser que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre l’OM. On sait tous que le joueur a un salaire énorme. Aujourd’hui, au sein du club, il y a une étude qui est faite pour voir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Cela a notamment été le cas avec Messi lorsqu’il a signé au PSG. La direction s’est mis dans l’idée d’étudier quel serait l’impact d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Il y aurait des sponsors qui viendraient d’un peu partout dans le monde, cela aurait des retombées financières en plus pour le club. Il y a aussi la vente des maillots. L’OM vendrait encore plus de maillots dans le monde entier. Lorsque Messi est arrivé à Paris, son transfert a été amortie en deux mois. Quand il est arrivé, plusieurs nouveaux sponsors ont investi dans le club. Ça peut être le même cas à Marseille. Aujourd’hui je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo. Tous les supporters aimeraient voir Ronaldo avec le maillot de l’OM. Ça me fait garder espoir. Si la direction calcule bien son coup, ils peuvent amortir son transfert assez rapidement. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (22/08/2022)



Il peut signer à l’OM, c’est une petite info – Paganelli

Sur le plateau du Canal Football Club, Laurent Paganelli a expliqué que la possibilité de voir débarquer Cristiano Ronaldo à l’OM existait réellement. « Il peut signer à l’ OM , c’est une petite info », a-t-il ainsi lâché sur le plateau du Canal Football Club.