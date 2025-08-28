Mercato OM : Jean-Pierre Papin fait une révélation sur la fin du feuilleton Rabiot !

Jean-Pierre Papin, ancien buteur emblématique de l’Olympique de Marseille et Ballon d’Or 1991, s’est exprimé ce mercredi sur RMC Sport au sujet du feuilleton Adrien Rabiot, toujours au cœur des débats à quelques jours de la fin du mercato.

Pour Papin, la situation qui s’éternise autour du milieu de terrain tricolore n’est pas idéale :

« Ça traîne, et ce n’est jamais bon signe. Ce qui est sûr, c’est qu’Adrien a envie de rester à Marseille, pour moi c’est évident. Les paroles de sa mère ont choqué beaucoup de monde au club. On te parle d’institution, mais pour moi ce genre d’histoire doit se régler entre le joueur, le président, le directeur sportif et le vestiaire. »

Rabiot, S’il s’excuse, ce sera terminé !

Papin insiste sur le fait que, sportivement, l’OM a tout intérêt à conserver le joueur de 30 ans, auteur d’une saison référence l’an dernier :

« Aujourd’hui tout le monde, tous les supporters veulent qu’il reste. L’année dernière, ça a été ton meilleur joueur. L’OM sans Rabiot, ce n’est pas la même chose. Donc il y a un vrai intérêt sportif à ce qu’il reste et le coach l’a très bien compris. Je pense qu’il a réussi à faire infléchir la décision du président. »

« C’est à Adrien de mettre la dernière pierre »

Pour Papin, le déblocage de ce dossier ne peut venir que du joueur lui-même :

« D’après mes informations Adrien a envie de rester. Il doit maintenant faire le pas en avant pour que tout le monde accepte son retour. Cc’est à Adrien de mettre la dernière pierre. S’il s’excuse, ce sera terminé. »

Entre les tensions provoquées par son entourage, le soutien affiché par Roberto De Zerbi, et l’attente des supporters, l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM dépend désormais de sa capacité à reconnaître ses torts pour tourner la page.