Mercato OM : Jeffrey de Lange « bien meilleur que Rulli »?

En ce milieu de semaine, l’arrivée de Jeffrey de Lange en a étonné plus d’un au poste de gardien. Guillaume Tarpi a posé quelques questions à un suiveur du championnat néerlandais qui lui a décrit le joueur.

Gros point d’interrogation au poste de gardien de but depuis plusieurs semaines après la mise à l’écart de Pau Lopez. Avec la grosse blessure de Ruben Blanco qui devrait l’écarter des terrains pour plusieurs mois, le club a été contraint de recruter un numéro 1 bis avec Geronimo Rulli. Il s’agit de Jeffrey de Lange, peu connu des supporters de l‘Olympique de Marseille. C’est pourquoi Guillaume Tarpi a posé des questions à un suiveur du championnat néerlandais pour en apprendre un peu plus sur lui.

🎙️Quelques questions à @Foot_NL, qui en dit plus sur Jeffrey de Lange :

« C’est un gardien plutôt athlétique, quasiment 1m90, qui ressemble un peu dans le profil à Justin Bijlow de Feyenoord ou son prédécesseur à Go Ahead Noppert. C’est un garçon tranquille, il n’est pas du genre à être dans le dur mentalement, explique Foot néerlandais. C’est un gardien qui est très bon sur sa ligne, très rassurant et plutôt un bon meneur d’hommes pour gérer sa défense. Bon et imposant dans le domaine aérien, il a encore une petite marge de progression dans quelques aspects de son jeu, il n’est pas à son plein potentiel. Pour une doublure c’est très bien, pour être titulaire, par contre, c’est plus compliqué, notamment parce que il n’a jamais connu un environnement et une pression comme à Marseille, mais ce serait bien meilleur que Rulli à ce poste en revanche. À l’instar des autres gardiens néerlandais, son jeu au pied n’est pas terrible. Il n’a pas énormément d’expérience, il n’a que 2 saisons pleines en Eredivisie. Go Ahead était surtout une équipe de transition et plutôt solide en défense. Il était donc souvent sollicité pour effectuer des arrêts, ce sera peut être moins le cas à Marseille. Ce n’est pas le gardien auquel on aurait pensé pour Marseille, mais il pourrait très vite devenir plus qu’un numéro 2. »