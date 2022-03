Mercato OM : Joueurs prêtés, recrues, joueurs libres… Le point sur les contrats!

Pablo Longoria a remodelé l’effectif de l’OM en profondeur l’été dernier et a recruté deux éléments en janvier. Cette nouvelle trêve internationale est l’occasion de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais.

Exit les Thauvin, Germain ou encore Nagatomo en fin de contrat l’été dernier. L’OM a laissé filer bon nombre de joueurs libres, a transféré Sakai, prêté Perrin, Radonjic, Strootman ou encore Benedetto qui a depuis quitté définitivement l’OM pour retourner à Boca. Amavi lui a été prêté à Nice en janvier. Dans le même temps, Gerson, Lopez, Guendouzi, Saliba ou encore Under et Harit sont venu renforcer l’effectif marseillais. Si on y rajoute Bakambu et Kolasinac arrivés lors du mercato d’hiver, l’effectif est totalement remodelé. Voici tous les joueurs pros classés par année de fin de contrat…

L’effectif de l’OM et les contrats au 07 octobre 2021

En gras les habituels titulaires

En bleu les deux dernières recrues

2022 Kamara, Ngapandouetnbu, Lopez (prêt avec OA), Under (prêt avec OA), Saliba (prêt sec), Guendouzi (prêt avec OA), Milik (prêt, OA obligatoire contrat de 4 ans), Kada, Harit (prêt sec)

2023 Caleta-Car, Targhalline, Bertelli, Kamardin, Kolasinac

2024 Rongier, Mandanda, Payet, Gueye, Alvaro, Dieng, Ben Seghir, Nadir, Sciortino, Nazaretian, Bakambu

2025 Peres, Konrad, Henrique, Tongya

2026 Balerdi, Lirola, Gerson

🎙️💬 Kolasinac sur son contrat court : « C’était une décision conjointe. Je pense surtout à bien finir cette saison. »#TeamOM / #MercatOM pic.twitter.com/VCSUmIlkUO — Rubrique OM (@Tazoum61) January 20, 2022

L’OM ? C’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années — Guendouzi

» « C’est un choix mûrement réfléchi. Il y a eu de très bonnes discussions avec le président, le coach, les personnes de ma famille. C’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années. Ça avait commencé un peu avant le mercato. J’ai toujours eu la mentalité de vouloir jouer, gagner, à l’entraînement et en match. Je suis arrivé très jeune en Angleterre, j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai beaucoup mûri, ce qui fait que je suis épanoui ici ». Mattéo Guendouzi – source : RMC (01/03/2022)