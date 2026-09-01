Mercato OM : jusqu’à minuit pour une vente à plus de 18 M€ ?

Le dossier Quinten Timber pourrait encore s’accélérer dans les toutes dernières heures du mercato. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille a ouvert la porte à un départ du milieu néerlandais, alors que Crystal Palace a relancé les discussions. Une opération supérieure à 18 millions d’euros est actuellement évoquée, mais le temps presse : le mercato anglais ferme à minuit.

L’OM ouvre la porte à Timber

Alors que les dirigeants marseillais ont décidé de conserver leurs meilleurs éléments faute de pouvoir les remplacer, Quinten Timber constitue une exception.

Selon L’Équipe, l’OM estime disposer de suffisamment de solutions au milieu de terrain pour accepter une vente du Néerlandais de 25 ans.

Cette opération aurait également un intérêt important dans le cadre des contraintes financières imposées par la DNCG.

Crystal Palace relance les discussions

Les négociations avec Crystal Palace, jusque-là compliquées, ont repris ce mardi.

Toujours selon L’Équipe, les discussions portent désormais sur un transfert d’un montant supérieur à 18 millions d’euros.

Timber avait rejoint l’OM en janvier dernier en provenance du Feyenoord Rotterdam. Quelques mois seulement après son arrivée, il pourrait donc déjà découvrir la Premier League.

Le temps presse avant minuit

Le principal enjeu est désormais le timing. Le mercato anglais ferme ses portes à minuit, ce qui laisse très peu de temps à Crystal Palace et à l’OM pour trouver un accord et finaliser l’opération.

Un autre élément pourrait également ralentir le dossier : Crystal Palace est toujours engagé dans des discussions avec l’OL pour Malick Fofana.

Le club londonien doit donc gérer plusieurs opérations importantes simultanément.

À ce stade, aucun accord définitif n’est annoncé, mais le départ de Quinten Timber est clairement possible. Si Crystal Palace accélère avant minuit, l’OM pourrait enregistrer une vente supérieure à 18 M€, importante pour ses finances.