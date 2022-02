Mercato OM : Kamara a déjà pris sa décision pour son avenir?

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal : Kamara partira ou ne partira pas dès le mois de janvier? Finalement resté, il ne devrait pas excéder le mois de juin… En fin de contrat, il aurait finalement pris sa décision.

L’Olympique de Marseille a tenté le tout pour le tout afin de conserver Boubacar Kamara. Cet été, selon les informations de L’Equipe ainsi que de Foot Mercato, le club lui a proposé plusieurs contrats avec des durées ainsi que des salaires différents.

Kamara ne restera pas?

Malheureusement, le milieu défensif ne veut rien savoir et laisse le temps passer sans prolonger. En fin de contrat en juin prochain, il a été forcément approché dès cet hiver. Certains clubs étaient même prêts à payer l’OM dès janvier afin d’avoir la primeur sur les autres écuries intéressées.

A LIRE AUSSI : OM – Gueye : « On doit être concentrés avec Dieng pour passer un cap »

Les Marseillais n’ont ni recruté de remplaçant à Kamara ni vendu le minot. Il est toujours à Marseille et a même réalisé une belle performance face au FC Metz ce dimanche. Mais qu’en est-il de son avenir? En juin prochain, il devrait bien quitter l’OM gratuitement. Selon L’Equipe, plus personne ne croirait en sa prolongation au club tant les discussions sont au point mort. Comme l’avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse, un respect mutuel entre les deux parties semble s’être trouvé après sa non-venue devant les journalistes.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)