Mercato OM : Kamil Grabara refuse Marseille !

L’OM poursuit ses recherches pour trouver un successeur à Geronimo Rulli, mais une nouvelle piste semble se refroidir. Selon le média allemand WAZ, Kamil Grabara aurait refusé une approche marseillaise et préférerait attendre une proposition qu’il juge plus attractive.

Grabara aurait repoussé l’OM

Le chantier du gardien reste ouvert à l’OM. D’après les informations de WAZ, Marseille aurait formulé une offre à Kamil Grabara, actuellement sous contrat avec Wolfsburg.

Le portier polonais de 27 ans souhaiterait quitter le club allemand cet été, mais il n’aurait pas été convaincu par la proposition olympienne. Toujours selon WAZ, Grabara espérerait recevoir une offre provenant de clubs qu’il considère comme « plus attrayants ».

Cette position complique un peu plus la recherche d’un nouveau numéro un pour Bruno Genesio, alors que l’OM doit rapidement stabiliser ce poste après le départ de Geronimo Rulli.

À ce stade, aucun retournement n’est annoncé dans ce dossier et la piste semble donc s’éloigner.

Di Gregorio toujours parmi les options étudiées

Ce refus intervient alors qu’une autre piste, celle de Marcin Bulka, paraît elle aussi compromise. Dans l’immédiat, Jeffrey de Lange devrait débuter face à Strasbourg vendredi, sans garantie pour autant de conserver le statut de titulaire sur l’ensemble de la saison.

La direction marseillaise continue donc d’explorer plusieurs possibilités. Le nom de Michele Di Gregorio figure notamment parmi les dossiers suivis.

Le recrutement d’un gardien reste ainsi l’un des sujets importants de cette fin de mercato OM. Marseille doit composer avec ses contraintes économiques, la concurrence sur certains dossiers et la nécessité de trouver un joueur capable de s’installer rapidement dans le onze.