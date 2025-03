Mercato OM : Kevin Diaz cash sur l’avenir de Rongier

Présent dans l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a tenu à souligner l’importance de Valentin Rongier, déterminant après son entrée en jeu lors de la victoire de l’OM face à Nantes (2-0), notamment en étant décisif sur le but d’Amine Gouiri.

« Rongier, c’est l’histoire de sa carrière à l’OM. À chaque fois qu’un entraîneur arrive, il l’écarte, et quand l’équipe est en difficulté, on le sort du chapeau et il répond présent. Il arrive toujours à être décisif ou utile à l’équipe. »

Le consultant met en avant la constance du capitaine marseillais, malgré la concurrence : « Là, tu as une recrue comme Bennacer, du Milan, international algérien, qui repasse devant lui… Moi, je trouve que c’est un joueur exceptionnel. C’est un élément essentiel de l’OM. Il n’a pas le nom de Rabiot, Højbjerg ou Bennacer, mais il est beaucoup trop important pour l’équipe. »

Pour Kevin Diaz, il ne fait aucun doute que l’OM doit « le prolonger et compter sur lui », estimant que Rongier mérite un rôle central dans le projet marseillais.

Je ne peux pas jouer avec 12 joueurs – De Zerbi

Juste après la rencontre

Interrogé sur la gestion de son effectif et notamment sur Valentin Rongier, absent du onze de départ, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a également souligné l’importance de son milieu de terrain : « Le problème, c’est que je ne peux pas jouer avec 12 joueurs, mais on a besoin d’une grosse équipe et pas seulement de 11 titulaires. C’est ma responsabilité de prendre ce type de décision, on me donne un salaire pour cela et pour moi, ce n’est pas un problème. Rongier est l’un des joueurs les plus importants, mais nous allons devoir ajuster nos choix match après match pour ces deux postes du milieu. »

L’OM, en quête d’une qualification en Ligue des champions, enchaîne un succès précieux avant un calendrier chargé.