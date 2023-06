Mercato OM : Kondogbia arrive dans quelques minutes !

Geoffrey Kondogbia devrait arriver dans les prochaines minutes à Marseille. Le milieu de terrain devrait signer un contrat de 4 ans contre 8 millions d’euros à l’Atlético de Madrid.

Selon notre confrère de la Provence Fabrice Lamperti, la première recrue arrive à Marseille. « Arrivée prévue dans quelques minutes à Marignane pour Geoffrey Kondogbia, première recrue de l’été de l’OM. Tests médicaux dans l’après-midi. »



Fabrizio Romano avaitannoncé un accord entre l’OM, l’Atlético et Kondogia, le journaliste vient de tweeter quelques détails supplémentaires ce jeudi : « Les documents seront signés prochainement entre l’OM et l’Atlético Madrid pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. Les 8M€ de transfert sont confirmés, contrat valable jusqu’en juin 2027. »

