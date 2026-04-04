Mercato OM : La belle plus-value salariale de Rabiot à Milan !

Le départ de Adrien Rabiot de l’Olympique de Marseille vers la Serie A s’accompagne d’un changement radical sur le plan financier. Selon les estimations publiées par L’Équipe, l’international français figure désormais parmi les joueurs les mieux rémunérés du championnat italien.

Une hausse nette de salaire après son départ de l’OM

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D’après les données de L’Équipe, Adrien Rabiot perçoit aujourd’hui environ 770 000 euros bruts mensuels en Serie A, ce qui le place en tête des Français les mieux payés du championnat, à égalité avec Christopher Nkunku.

Ce montant marque une progression significative par rapport à son passage à l’Olympique de Marseille, où son salaire était estimé à environ 530 000 euros bruts mensuels. Une différence notable qui illustre le poids économique des clubs italiens sur le marché des transferts.

Ce repositionnement salarial confirme le statut premium de l’ancien milieu marseillais sur la scène européenne.

Un écart révélateur pour l’OM et la Ligue 1

Pour l’OM, ce cas concret met en évidence les limites structurelles du club face à la concurrence étrangère. Malgré une ambition sportive affichée, Marseille reste contraint par un cadre économique plus strict que celui de plusieurs clubs de Serie A.

Plus largement, cet écart entre les 530 000 euros perçus en Ligue 1 et les 770 000 euros actuels en Italie souligne les difficultés du championnat français à retenir ses profils les plus cotés.

Dans le même classement, Marcus Thuram (640 000 €), Maxence Caqueret (560 000 €) et Mike Maignan (530 000 €) confirment cette tendance : la Serie A continue d’offrir des conditions financières particulièrement attractives aux internationaux français.

Des chiffres qui, selon L’Équipe, traduisent une hiérarchie économique toujours défavorable à la Ligue 1, et donc à des clubs comme l’Olympique de Marseille.