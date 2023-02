Mercato OM : La bombe lâchée par Nasri sur Zidane !

Samir Nasri est un vrai passionné de football, l’ancien milieu de terrain est devenu consultant sur Canal+ et il n’a pas sa langue dans sa poche…

Su le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a pris la parole sur l’avenir de Zinedine Zidane, comme souvent il est cash.

Demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, Zidane ira à l’OM

« Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais ». Samir Nasri – source : Canal Football CLub (12/02/2023)

Zinedine Zidane envisage d’entrainer l’OM. Alors qu’il souhaitait devenir sélectionneur de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026. Depuis son deuxième départ du Réal Madrid à l’été 2021, Zizou est sans club.

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. » Zinedine Zidane – Source : l’Equipe (23/06/2022)