Mercato OM : La comparaison audacieuse de Vermeeren avec ce milieu du FC Barcelone !

Depuis son arrivée à l’OM, Arthur Vermeeren s’est rapidement imposé comme un élément central de l’entrejeu marseillais. À seulement 20 ans, le milieu belge impressionne par sa maturité et sa capacité à s’adapter à un jeu rapide et exigeant, caractéristiques de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Ses performances récentes contre Brest et l’Ajax ont confirmé que l’OM dispose d’un joueur capable d’apporter stabilité et intelligence tactique au milieu de terrain.

L’ancien sélectionneur des U19 de la Belgique, Thierry Siquet, qui a accompagné Vermeeren durant sa formation, n’hésite pas à dresser un parallèle avec une légende du poste. « Il me fait penser à Sergio Busquets. On ne le voit pas toujours, mais quand on le voit, c’est que l’équipe fonctionne », a-t-il confié à La Provence. Cette comparaison souligne le rôle souvent discret mais fondamental que joue Vermeeren dans la circulation du ballon et le maintien de l’équilibre de l’équipe.

Roberto De Zerbi partage cet avis et ne cache pas sa satisfaction face à l’adaptation rapide du jeune milieu. « S’il joue comme ça, c’est un titulaire », a déclaré l’entraîneur italien. Vermeeren, formé à l’Antwerp, a su assimiler le rythme intense de la Ligue 1 tout en conservant un style sobre et efficace, faisant preuve d’un calme remarquable dans les moments clés des matchs.

Siquet insiste sur cette capacité à rester posé et concentré : « C’est un joueur posé, calme, mais d’une utilité incroyable ». Ces qualités, combinées à son intelligence de jeu et à sa vision du terrain, permettent à l’OM de disposer d’un milieu capable de dicter le tempo et de protéger la défense tout en participant activement à la construction offensive.

À 20 ans seulement, Arthur Vermeeren semble déjà indispensable dans l’entrejeu olympien. Son rôle discret mais stratégique rappelle celui de Sergio Busquets, et si sa progression se poursuit à ce rythme, il pourrait bien devenir un élément incontournable du projet de Roberto De Zerbi sur le long terme. L’OM semble avoir trouvé en Vermeeren un jeune talent capable de transformer l’efficacité collective de l’équipe en force durable.