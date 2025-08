Mercato OM : La conf’ d’Aubameyang résumée en 5 points !

Voici un résumé en 5 points clés de la conférence de presse de Pierre-Emerick Aubameyang, de retour à l’OM un an après son départ :

Un retour motivé par le cœur et De Zerbi

Aubameyang a clairement affirmé que revenir à l’OM était un choix du cœur, malgré des offres intéressantes ailleurs : “J’ai vécu des choses très fortes ici et ça ne s’achète pas.” Il a aussi souligné que la présence de Roberto De Zerbi a été “un critère principal” dans sa décision : “Il ne m’a pas lâché, il m’a chambré pour que je revienne.”

Une concurrence saine avec Gouiri

Interrogé sur la cohabitation avec Amine Gouiri, il a rappelé qu’il n’a pas peur de la concurrence, en citant ses expériences passées : “À Arsenal, on pensait que j’étais là pour remplacer Lacazette et on a formé un super duo.” L’objectif est clair : “Donner tout ensemble.”

Un effort financier pour revivre le Vélodrome

Aubameyang a reconnu avoir consenti des efforts financiers pour revenir, attiré par l’ambiance unique de l’Orange Vélodrome : “J’ai besoin de revivre des frissons comme j’en ai vécu ici.”

Une ambition affichée en Ligue des champions

Très motivé par le retour en Ligue des champions, Aubameyang veut aller loin : “Je ne suis jamais allé plus loin que les quarts de finale, mais on verra bien avec ce nouveau format.” Il estime que le club se donne les moyens de rivaliser avec le PSG.

Pas encore prêt pour jouer, mais bientôt apte

Revenu récemment à l’entraînement, il ne sera pas encore disponible contre Aston Villa : “J’ai commencé hier avec l’équipe. À partir de la semaine prochaine, je pense que je serai apte.” Il se dit toutefois “prêt physiquement et mentalement.”