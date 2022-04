Mercato OM : La confidence de l’agent de Saliba…

Que va faire William Saliba cet été ? Le défenseur de l’OM n’est que prêté par Arsenal sans option d’achat. Son agent ne sait pas ce que les Gunners comptent faire, comme l’explique le journaliste anglais Freddie Paxton.

Le journaliste anglais, Freddie Paxton (Gardian, Times…) a fait le point sur la situation du défenseur international français. Il estime qu’aucune décision n’a été prise du côté d’Arsenal qui va d’abord devoir discuter avec l’agent de Saliba avant de se positionner.

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. » Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton – source : Twitter (27/04/2022)

Agent of William Saliba, Djibril Niang, tells me:

“We still don’t know what Arsenal want to do with William. We will have a discussion about this very soon I think.”

Arsenal will decide on his future in the next couple of weeks. Many factors at play and nothing decided yet.

