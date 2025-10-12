Mercato OM : la confirmation d’Adrien Rabiot !

Le feuilleton Adrien Rabiot continue de faire parler sur la Canebière. Alors que le milieu de terrain international français a quitté l’OM après son clash avec Rowe lors du déplacement à l’OM, de nouvelles révélations confirment que son départ n’a rien d’un hasard. Le Milan AC suivait le joueur depuis longtemps, bien avant que les tensions n’éclatent en Bretagne.

Dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1, Rabiot est revenu sur ses premiers pas en Italie, soulignant une intégration rapide et réussie. « Cette arrivée à Milan s’est très bien passée. On m’a très bien intégré. Je suis content. Depuis un mois, j’ai joué, on a les résultats. Tout se passe bien, c’est vraiment très positif », a-t-il expliqué. Ces propos confirment que le milieu de 29 ans s’épanouit pleinement sous ses nouvelles couleurs.

A lire : Igor Paixão : “Mon rêve le plus fou, c’est d’être champion avec l’OM”

L’ancien Marseillais – formé à l’OM avant de rejoindre le PSG très jeune – semble avoir trouvé un environnement favorable pour relancer sa carrière. Après une période compliquée en Ligue 1, marquée par son tempérament fort et des tensions internes, Rabiot a profité de cette opportunité pour rebondir dans un club prestigieux, ambitieux et en pleine reconstruction sous la houlette de Stefano Pioli.

Le Milan suivait Rabiot depuis longtemps

Si son départ de Rennes a surpris certains observateurs, Rabiot a tenu à préciser que son transfert n’était pas le fruit du hasard. « J’avais déjà été contacté cet été par le Milan, déjà même la saison précédente », a-t-il reconnu. Une déclaration qui éclaire d’un jour nouveau son arrivée en Serie A.

Du côté de l’OM, cette situation est observée avec attention. Roberto De Zerbi, interrogé récemment sur le cas de Rabiot, a d’ailleurs nuancé son discours, estimant que le joueur « avait besoin d’un nouveau défi » après son passage houleux en Ligue 1.

En Italie, Adrien Rabiot semble avoir retrouvé sérénité et constance. Une réussite qui contraste avec les tensions vécues en France, et qui rappelle à quel point les trajectoires peuvent se redresser rapidement dans le monde du mercato.