Mercato OM : La déclaration forte de De Zerbi concernant Benatia !

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du déplacement de l’OM en Coupe de France face à Bayeux, Roberto De Zerbi a été interrogé sur les propos tenus par le directeur sportif Mehdi Benatia après le choc PSG – OM. Une sortie médiatique qui avait suscité des interrogations sur l’avenir de l’organigramme marseillais. Le technicien italien a tenu à clarifier la situation avec franchise et loyauté.

 

Dans un contexte encore marqué par la frustration du Trophée des Champions, les mots de Benatia avaient pu être interprétés comme un possible signe de lassitude ou de remise en question. Face à ces spéculations, Roberto De Zerbi a choisi de désamorcer toute polémique, rappelant avant tout la relation forte qui l’unit à son directeur sportif et à la direction du club.

 

“Benatia est amoureux de Marseille et peut-être encore plus que moi puisqu’il a grandi ici. Je suis fidèle et correct. Le jour où Benatia s’en ira, je partirai aussi. Je suis arrivé ici grâce à Benatia et Longoria. Je ne pense pas qu’il faisait référence à un départ en fin de saison.” Une déclaration sans ambiguïté, qui illustre la solidité du lien entre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, son directeur sportif et le président Pablo Longoria.

 

Par ces propos, De Zerbi insiste sur la stabilité du projet marseillais et sur la confiance mutuelle qui règne au sein de la direction. L’entraîneur rappelle qu’il n’est pas arrivé par hasard sur le banc olympien, mais bien dans le cadre d’un projet construit collectivement. Une manière aussi de rassurer les supporters, toujours attentifs au moindre signal concernant l’avenir du club.

 

 

