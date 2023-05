Mercato OM : La déroute de Bailly expliquée

La Provence a interrogé Patrick Beaumelle, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, sur le cas d’Eric Bailly. Il plaide la « faute à pas de chance » pour le rendement décevant du défenseur central.

Ce qui semblait être une bonne pioche à moindre coût s’est peu à peu transformer en flop. Eric Bailly n’aura pas eu le rendement attendu cette saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Pire, il aura été absent une grosse partie de l’année à cause de blessures ou de méformes.

Interrogé par La Provence, Patrick Beaumelle, son ancien sélectionneur avec la Côte d’Ivoire a expliqué qu’il ne s’attendait pas à faire cette saison. « Il espérait pourtant être tranquille, avait de bonnes sensations, puis il a disparu des radars contre toute attente. C’est dommage, car un Bailly à 100% aurait pu aider l’équipe à grappiller des points pour être 2e. Il n’a pas toujours été à 100%, c’est peut-être la faute à pas de chance, alors qu’il aimait l’OM et aurait apprécié s’inscrire dans ce projet »

Appartenant toujours à Manchester United, l’Ivoirien va retourner en Angleterre. Fabrizio Romano affirme que Bailly ne sera pas non plus gardé par les Reds Devils. Il devrait ensuite être mis sur la liste des transferts et vendu dans la foulée.

Eric Bailly and Alex Telles will return to Manchester United in the summer after loan — but both are expected to leave the club again. 🔴 #MUFC

Man Utd will look into options/proposals to let both Telles and Bailly leave in the summer. pic.twitter.com/bAtKoZXoO2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2023