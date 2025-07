Mercato OM : La deuxième phase tarde à se lancer !

À Marseille, le mercato estival 2025 a démarré comme un pas de danse hésitant entre jeunesse ambitieuse et besoin d’expérience défensive. Si les premières recrues traduisent une volonté de réinvention, elles n’éclaircissent pas encore totalement le projet voulu par Roberto De Zerbi. Deux jeunes talents anglais, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, tous deux libres de tout contrat, ont posé leurs valises à la Commanderie. Le premier, formé à Manchester United, incarne une finesse technique précieuse, quand le second apporte une polyvalence défensive rare à seulement 22 ans. Plus affirmée, l’arrivée en prêt avec option d’achat de Facundo Medina (18 M€) répond à l’urgence de solidifier une arrière-garde trop souvent exposée la saison passée. Mais à ce stade, cela ressemble encore plus à un début de chantier qu’à une œuvre en finition.

📋 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐀𝐂𝐓 𝟐𝟓 Voici la liste des 28 olympiens retenus pour le premier stage de préparation aux Pays-Bas 🇳🇱✈️ pic.twitter.com/KVuUKLR5QZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2025



Le stage de préparation aux Pays-Bas confirme cette impression de transition, presque de mue. Six joueurs sont restés à Marseille, autant de signaux envoyés à ceux qui savent lire entre les lignes d’un groupe en recomposition. Ruben Blanco, Bamo Meïté, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné n’ont pas été conviés au voyage. Pour eux, l’avenir semble s’écrire ailleurs, preuve que la direction olympienne souhaite faire place nette avant de donner une forme plus aboutie à l’effectif. Ce tri assumé traduit aussi une volonté d’adapter le groupe aux exigences d’un jeu de possession et de transitions rapides, signature tactique du technicien italien.

Reste que les chantiers prioritaires tardent à se débloquer. Si l’éventuel retour de Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus tabou, les discussions s’éternisent autour du cas Igor Paixão, convoité mais encore éloigné d’un accord financier, et de Timothy Weah, que l’OM aimerait convaincre mais dont la situation contractuelle complique la donne. En parallèle, le dossier Leonardo Balerdi illustre l’ambiguïté du mercato marseillais : déclaré intransférable, l’Argentin attire pourtant les convoitises de la Juventus et de Newcastle, preuve que l’OM ne peut jamais avancer masqué très longtemps. Ce mercato est un révélateur : plus qu’un été de mouvement, c’est peut-être un été de clarification.