Mercato OM : La deuxième recrue d’ici 48h ?

De nouvelles informations viennent de tomber concernant la probable arrivée de Josh Doig à l’OM. Le latéral gauche écossais veut venir à Marseille et pousse dans ce sens, un accord pourrait vite intervenir entre les deux clubs.

L’Olympique de Marseille pourrait recruter un latéral gauche cet hiver afin d’épauler Renan Lodi, seule réelle option de Gennaro Gattuso à ce poste. Le Brésilien a besoin de souffler et de concurrence pour élever son niveau de jeu. C’est pourquoi les Marseillais auraient activé la piste menant à Josh Doig de l’Hellas Verone. Selon le journaliste Alfredo Pedullà, « L’Olympique de Marseille n’abandonne pas Doig, un deal qui avait surpris il y a quelques jours. Il pousse pour aller en France, une destination qu’il aime beaucoup. L’écart est de l’ordre du million : l’offre de l’OM est de 4,5 à 5 millions plus les éventuels bonus, la demande de Vérone est de 5,5 à 6, les bonus pourraient faire la différence. Et ce sont précisément les prochaines 24 à 48 heures qui sont décisives et peuvent faire la différence. Doig est suivi également par le Torino, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune avancée dans les négociations. »

#Doig–#OM: distanza di circa un milione tra domanda #Verona e offerta del club francese. Il terzino vorrebbe andare a #Marsiglia, il #Torino per ora non si è materializzato — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 11, 2024



Le jeune écossais serait dans le viseur de l’OM bien que le club n’ait pas encore formulé d’offre concrète à ce jour. Foot Mercato précise ce mercredi matin que le joueur semble « emballé à l’idée de rejoindre l’OM ». Son club n’est pas contre un départ mais en transfert sec. L’OM préfèrerait un prêt cet hiver. Les négociations continuent !

🚨🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #SerieA | ◉ Discussions entamées entre le l’OM et le Hellas Verona pour la venue de Josh Doig ❗️ ◉ Pas encore d’offre officielle. ◉ Joueur emballé à l’idée de rejoindre l’OM.https://t.co/XwSKNGh7W9 pic.twitter.com/DRwCw2PsuW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 10, 2024

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach attend des recrues à plusieurs postes : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problèmeOn doit bien réfléchir. On doit trouver une alternative à Lodi s’il n’est pas disponible. On verra ce que nous offre le mercato. Après 5/6 matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, on risque de se trouver avec 28 joueurs. Je n’aime pas gérer autant de joueurs. Il faut aussi des ventes. Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici avec envie. L’envie de lutter, jouer. Je préfère attendre que de prendre des joueurs sur lesquels je ne peux pas compter, qui ne correspondent pas. On cherche un profil d’un joueur qui connaît la France, la Ligue 1, qui connait la langue aussi. On n’a pas le temps de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt. On recherche quelqu’un qui puisse jouer rapidement. »