Mercato OM : La folle rumeur Isco est de retour !

Après son départ du FC Séville, Isco est toujours sans club ! L’international espagnol aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille d’après un gros compte suiveur du club madrilène.

Isco est toujours libre et pourrait constituer une belle opportunité de marché pour l’Olympique de Marseille ! Après des mois où son nom a été cité comme une piste potentielle à Marseille, cette rumeur est de retour ! Cette fois-ci, elle vient d’un gros compte français suiveur du Real Madrid qui comptabilise 600.000 abonnés.

Bientôt un accord sur un contrat de 2 ans?

D’après ce compte, il y aurait des discussions très avancées entre les deux parties sur les bases d’un contrat de 2 ans. Le joueur de 32 ans a envie de se relancer après plusieurs saisons difficiles au Real Madrid. Il a joué quelques matchs avec le FC Séville la saison dernière sans vraiment être très impactant.

🚨💣EXCLU @RMadridFrance_ : ISCO BIENTÔT EN LIGUE 1 ? • L’espagnol est en discussions avancées avec l’Olympique de Marseille et pourrait bien rebondir en France cet été. • Isco pourrait signer à l’OM pour une durée de 2ans. • Affaire à suivre…⏳ pic.twitter.com/DkKfzqtQWR — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) July 19, 2023

Isco veut jouer à l’étranger

🗣️ « Me tenía que haber marchado antes del Real Madrid, pero es tan difícil… » 📰 Ya puedes leer el capítulo II de la entrevista a @isco_alarcon Por @jigochoa ✍️ https://t.co/Z1Up9M6wJF — MARCA (@marca) July 18, 2023

Dans un entretien accordé à Marca, il s’est exprimé sur son avenir et ses envies d’ailleurs. Le milieu offensif qui peut évoluer sur toute la surface de l’attaque n’aurait aucune intention de rester en Liga et veut changer d’air pour repartir à 0 et se relancer réellement. « Je privilégie, pour l’instant, un départ à l’étranger. J’ai hâte de vivre l’expérience de jouer dans un autre championnat, d’apprendre une autre langue, de m’épanouir en dehors de l’Espagne, a expliqué Isco dans un entretien accordé au journal Marca. Mais je ne ferme la porte à rien. J’espère que ce sera bientôt fini. Je suis au moment de choisir, de bien choisir, parce que je ne veux pas faire d’erreur, résume Isco. Je ne veux pas faire un autre faux pas dans ma carrière, qui serait compliqué à gérer, même si je pense que je m’en remettrais parce que je suis un gars courageux. Mais je ne veux pas faire d’erreur. Je ne prends pas ma retraite. Où que j’aille, je jouerai. Je joue au football depuis l’âge de trois ans et je n’ai jamais arrêté. Je reviendrai bientôt. J’ai reçu des offres de l’Italie, de la Turquie, de l’Arabie saoudite, de l’Espagne. Mais je ne voulais pas aller quelque part où je n’étais pas prêt mentalement. Maintenant, je le suis (…) Je suis né pour jouer. Cela me manque de lacer mes chaussures, d’être sur le gazon, d’aller m’entraîner… Cela me manque vraiment. Cela me manque beaucoup »