Mercato OM : la gestion Longoria ? « Trop gambler, trop d’achats compulsifs… »

À l’occasion de notre émission spéciale consacrée aux dix ans de Frank McCourt à l’OM, Nicolas Filhol est revenu sur le passage de Pablo Longoria à la présidence du club. S’il reconnaît sa connaissance du football et plusieurs bons coups réalisés sur le marché, le journaliste de FCM estime que sa gestion a surtout été marquée par une stratégie beaucoup trop court-termiste et une multiplication permanente des mouvements.

« Trop un gambler, trop un joueur »

Au moment de comparer les différents dirigeants passés sous l’ère McCourt, Nicolas Filhol a dressé un bilan très contrasté de Pablo Longoria.

« Longoria, je retiens que c’est trop un gambler, c’est trop un joueur et qu’il a trop parié sur du court terme avec des achats compulsifs. Non mais c’est vrai, c’est de l’achat compulsif. »

Pour illustrer son propos, Filhol utilise une comparaison volontairement provocatrice.

« Longoria, c’est le mec qui est sur Internet et qui achète tout sur Temu. Sauf qu’il n’est pas sur Temu : lui, il va directement sur les grosses marques, il prend des trucs, il les paye hyper cher. Et si ça ne marche pas derrière, tu es dans la merde. »

Un constat qui résonne forcément avec les difficultés rencontrées depuis, alors que l’OM a terminé son dernier mercato avec dix départs et aucune arrivée.

« Financièrement, c’était une cata »

Nicolas Filhol ne remet toutefois pas en cause les compétences football de l’ancien président olympien.

« Ce qu’on peut reprocher à Longoria, c’est qu’OK, il connaissait le football. Moi, je pense que ça, c’est intéressant. Il a fait quand même des bons coups, mais financièrement, c’était une cata. Quand on voit où on en est aujourd’hui, c’est une cata. »

Le principal reproche concerne donc moins la capacité à identifier des joueurs que l’accumulation de transferts, les changements permanents d’effectif et la difficulté à construire sur plusieurs saisons.

Une politique devenue encore plus difficile à soutenir avec la baisse des revenus et les pertes accumulées, alors que la situation financière de l’OM oblige désormais Frank McCourt à revoir radicalement sa stratégie.

Longoria aurait-il dû rester directeur sportif ?

Jean-Charles De Bono rejoint en partie ce constat. L’ancien Olympien reconnaît lui aussi les qualités de Longoria dans le football, mais estime que le nombre de mouvements a fini par devenir excessif.

« Je pense qu’il connaissait le football, qu’il connaît le football, mais il s’est précipité sur des transferts, des achats et des ventes. Il en a fait trop aussi, sur des coups de folie, et puis surtout trop de mouvements. »

Une question est alors posée sur le plateau : Longoria n’aurait-il pas été plus efficace en restant directeur sportif plutôt qu’en devenant président ?

Filhol répond clairement :

« Moi, je pense. Avec un vrai président qui le cornaque un peu pour pas que ça parte dans tous les sens. […] Ils ont trouvé la solution de faire monter Longoria, mais il aurait fallu prendre un vrai président. Moi, je pense que l’erreur, elle est là aussi. »