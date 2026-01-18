Mercato OM : La grosse déclaration de De Zerbi après la victoire à Angers !

Après la large victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Angers (2-5), Roberto De Zerbi a livré une analyse complète de la rencontre et de l’actualité chaude autour du mercato. Entre mise au point sur le cas Himad Abdelli et rappel clair des responsabilités au sein du club, le technicien italien a tenu un discours mesuré et factuel.

Une victoire marquante et un contexte particulier autour d’Abdelli

La performance de l’OM à Angers s’inscrit dans une dynamique offensive aboutie, avec cinq buts inscrits à l’extérieur face à un SCO rapidement dépassé. Mais au-delà du terrain, l’après-match a été marqué par les explications autour de l’absence de Himad Abdelli, milieu de terrain angevin, laissé hors du groupe.

Greenwood en première intention ! pic.twitter.com/dWW6hzhgA3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 17, 2026



En conférence et au micro de Ligue 1+, l’entraîneur du SCO Alexandre Dujeux a levé le voile sur cette situation sensible, confirmant l’existence d’un accord entre son joueur et le club marseillais. « J’ai discuté avec lui et j’ai senti chez lui une réticence à jouer. De mon côté, je me disais aussi si je l’aligne alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. A sa place, ce n’est pas évident, à ma place non plus », a expliqué le technicien angevin.

Une déclaration forte, qui a naturellement suscité des réactions dans le camp marseillais, alors que le nom d’Abdelli circule avec insistance autour de l’OM.

De Zerbi recadre et rappelle la ligne de conduite de l’OM

Interrogé sur ce dossier, Roberto De Zerbi a immédiatement calmé toute projection prématurée, refusant d’alimenter les spéculations. « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe. Je ne sais pas si on va le faire. Abdelli est un joueur très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers », a-t-il déclaré, restant volontairement prudent.

Le coach marseillais a également tenu à saluer le travail de son homologue, preuve d’un respect appuyé pour l’adversaire du soir. « Alexandre Dujeux est un entraîneur qui me plaît énormément, je le dis aujourd’hui, même si on a gagné, mais j’ai dit pareil quand on a fait nul », a-t-il souligné.

J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, on n’a pas besoin de prendre de nouveaux joueurs

Enfin, De Zerbi a rappelé sa vision du mercato hivernal et la répartition des rôles au sein du club phocéen. « Le mercato est le travail de Longoria et de Benatia. Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je sais aussi que je serai toujours content qu’on me ramène d’autres bons joueurs. J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, on n’a pas besoin de prendre de nouveaux joueurs », a-t-il précisé.

Un message clair : malgré l’actualité brûlante et les discussions en coulisses, l’Olympique de Marseille avance avec une ligne directrice assumée, portée par les résultats et une communication maîtrisée.