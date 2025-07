Mercato OM : La grosse mise au point de Comolli concernant Weah !

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin autour de Timothy Weah piétinent. Si le club phocéen a clairement affiché son intérêt pour l’international américain, il se heurte à l’intransigeance des dirigeants turinois sur les conditions financières du transfert.

Cela fait plusieurs semaines que les négociations sont ouvertes entre les deux clubs. L’OM n’a, pour l’heure, pas proposé plus de 15 millions d’euros pour le joueur de 25 ans, tandis que la Juventus continue de réclamer 20 millions d’euros pour libérer son joueur, capable d’évoluer à plusieurs postes sur le flanc droit.

A lire aussi : Mercato OM : 🔥 ça chauffe ! Plusieurs confirmations pour Ordoñez ! Enorme montant !

Relayé par Fabrizio Romano, le directeur général de la Juve, Damien Comolli, a tenu à clarifier la position du club italien. « Tim Weah veut rejoindre l’Olympique de Marseille mais nous devons recevoir une bonne proposition correcte. Ce genre de proposition de l’OM n’est pas encore sur la table à ce stade », a-t-il déclaré, soulignant que la balle était désormais dans le camp du club français.

🚨⚫️⚪️ Juventus GD Comolli: “Tim Weah wants to join Olympique Marseille but we need to receive a good, correct proposal”.

“That kind of proposal from OM is not on the table yet at this stage”. pic.twitter.com/PQYgzQFtIG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025