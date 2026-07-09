Mercato OM : La grosse mise au point de Fenerbahçe concernant Mason Greenwood !

Alors que plusieurs médias annonçaient ces dernières heures un accord entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood, le club turc a publié un communiqué officiel mercredi soir. Sans citer le joueur anglais, Fenerbahçe dément les nombreuses informations relayées autour de son mercato et appelle à ne pas tenir compte des rumeurs.

Fenerbahçe dément les informations publiées sur son mercato

Mercredi soir à 22h35, Fenerbahçe a publié un communiqué officiel afin de répondre aux nombreuses informations diffusées ces derniers jours concernant son mercato estival.

Cette prise de parole intervient alors que plusieurs médias affirmaient qu’un accord aurait été trouvé entre l’OM et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. Le club stambouliote ne mentionne toutefois aucun joueur dans son communiqué et ne confirme ni n’infirme directement ces informations.

Fenerbahçe explique qu’il lui est impossible de répondre individuellement à toutes les rumeurs publiées et rappelle sa ligne de conduite en matière de transferts.

« Notre club gère ses transferts dans le respect des principes de confidentialité et de professionnalisme. Aucune annonce n’est faite concernant un transfert avant la conclusion d’un accord officiel », indique notamment le club turc.

Un message contre les rumeurs

Dans son communiqué, Fenerbahçe affirme que de nombreuses informations publiées dans certains médias « ne reflètent pas la réalité ».

Le club évoque plusieurs exemples de rumeurs qu’il juge totalement infondées, notamment des affirmations faisant état de recherches de logements, de signatures de contrats de location ou encore de demandes de garanties bancaires pour des joueurs ciblés.

La direction précise également que, sous l’actuel conseil d’administration, aucun joueur n’a bénéficié d’un logement loué ou mis à disposition par le club dans le cadre d’un transfert.

Selon Fenerbahçe, de nombreux noms sont régulièrement associés au club sans fondement concret, dans le seul objectif de susciter de l’intérêt autour du mercato.

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Le dossier Greenwood reste sans confirmation officielle

Ce communiqué intervient dans un contexte où plusieurs médias ont annoncé un accord entre l’OM et Fenerbahçe concernant Mason Greenwood. À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été publiée ni par Fenerbahçe ni par l’Olympique de Marseille concernant un éventuel transfert de l’attaquant anglais.

Le club turc conclut son message en rappelant que toute information officielle liée à son mercato sera communiquée exclusivement par ses canaux de communication, invitant ses supporters et les observateurs à ne pas accorder de crédit aux informations non confirmées.

En l’état, le communiqué de Fenerbahçe ne vise aucun dossier en particulier mais constitue une réponse globale aux nombreuses spéculations entourant son mercato, dont celles concernant Mason Greenwood.