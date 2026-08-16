Mercato OM : la grosse mise au point de Nayef Aguerd qui sort du silence !

Nayef Aguerd a tenu à mettre les choses au clair après l’échec de son départ de l’OM vers la Real Sociedad. Dans un message publié sur Instagram et relayé par RMC Sport, le défenseur marocain assure que sa visite médicale n’a révélé aucun problème et explique avoir renoncé à l’opération en raison d’un désaccord sur son protocole de reprise.

Aguerd dément tout problème lors de la visite médicale

Alors que son prêt à la Real Sociedad semblait acté, Nayef Aguerd est finalement resté à l’OM. Plusieurs interrogations étaient apparues autour de ce retournement de situation, notamment concernant l’état physique du défenseur de 30 ans.

L’international marocain a décidé de livrer sa version des faits. Il assure que la visite médicale passée en Espagne avait été validée et que le problème concernait uniquement les conditions de son retour à la compétition.

« Ma visite médicale s’est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs. Il n’y avait donc aucun problème médical. La seule question concernait ce protocole de reprise progressive, nécessaire pour me permettre de retrouver toutes mes capacités dans les meilleures conditions, alors que le coach souhaitait pouvoir compter sur moi immédiatement. Je respecte totalement sa position. »

Selon RMC Sport, le défenseur devait encore gérer sa reprise après une pubalgie qui l’avait conduit à subir une intervention chirurgicale en mars dernier.

Aguerd affirme donc avoir privilégié une reprise progressive plutôt qu’un retour immédiat à la compétition demandé du côté de la Real Sociedad.

« Ni un caprice, ni un manque de respect »

Le défenseur marocain a également répondu aux critiques apparues après l’échec de l’opération.

« Ce n’est donc ni un caprice, ni un manque de respect envers la Real Sociedad ou qui que ce soit. C’est simplement une décision responsable afin de préserver mon corps et de pouvoir réaliser la saison pleine que tout le monde souhaite. »

Son départ aurait pourtant représenté une opération importante pour les finances marseillaises. Selon RMC Sport, le montage envisagé reposait sur un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 17 millions d’euros.

Conscient des difficultés économiques actuelles du club, Nayef Aguerd assure néanmoins rester totalement impliqué tant qu’il portera les couleurs olympiennes.

« Je suis conscient de la situation économique de l’OM et je sais que, dans le football, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin du mercato. Mais tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout et je me battrai pour le club, mes coéquipiers et les supporters »

Une mise au point claire de la part du Marocain, dont l’avenir reste donc ouvert à quelques semaines de la fermeture du mercato OM.