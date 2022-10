Mercato OM : La grosse révélation de Payet sur son avenir !

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Dimitri Payet s’est entretenu longuement avec Smaïl Bouabdellah et s’est confié sur la suite de sa carrière. Alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat à l’OM (2024), Ce dernier n’entend pas arrêter de jouer après cette date !

Je ne me vois pas arrêter dans deux ans — Payet

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds. Là, c’est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne ». Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (13/10/2022)

Pour Thierry Mode, le milieu de terrain n’a plus sa place dans le onze de Tudor. Jean Charles de Bono estime que c’est un joueur qui a besoin d’enchainer les matches pour être performant et enfin Nicolas Filhol se pose la question de sa comptabilité avec le système de jeu du coach croate…

« Payet ? Moi je ne le ferai plus jouer. C’est pas que j’ai quelque chose contre lui, c’est que c’est compliqué en ce moment pour lui, c’est tout. » Thierry « Titi » – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu

« Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu. Après quand il est fatigué tu le sors. Mais si tu le fais jouer par parcimonie : il y arrivera pas. C’est un joueur qui a besoin de prendre le ballon, d’être en confiance, d’avoir son rythme en fait. Là il a pas de rythme : il joue des morceaux de matchs ! Il faut qu’il retrouve son niveau de la saison passée, où il jouait beaucoup. (…) Ça c’est à Tudor de voir. Il faut pas te mettre en difficulté parce qu’il y a des joueurs qui ont une technique de football différente que d’autres ! » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 10/10/2022