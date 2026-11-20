La Juventus Turin prépare activement son prochain mercato et deux joueurs liés à l’Olympique de Marseille figurent dans ses réflexions : Pierre-Emile Højbjerg et Darryl Bakola. Mais selon la presse italienne, les deux milieux ne représenteraient pas du tout le même investissement. L’international danois, cadre de l’OM, serait valorisé autour de 10 millions d’euros, tandis que le jeune Français, vendu à Sassuolo pour une somme similaire en février, pourrait désormais coûter jusqu’à 30 millions d’euros. Un contraste particulièrement étonnant.

L’Olympique de Marseille continue d’occuper une place importante dans les discussions du mercato italien. Cette fois, c’est la Juventus Turin qui se retrouve au centre de deux dossiers concernant directement ou indirectement le club phocéen.

D’un côté, Pierre-Emile Højbjerg, international danois de 31 ans et élément important de l’équipe de Bruno Genesio. De l’autre, Darryl Bakola, jeune milieu français de 18 ans, qui a quitté Marseille en février dernier pour rejoindre Sassuolo.

Deux profils très différents, mais qui intéressent le même club.

Dans un article publié le 18 novembre↗, le média italien JuventusNews24 analyse précisément cette double stratégie : recruter de l’expérience immédiatement, tout en préparant l’avenir.

Voir sur YouTube

Højbjerg pour janvier, Bakola pour l’été prochain ?

La Juventus cherche à renforcer un milieu de terrain fragilisé par les blessures de Manuel Locatelli et Khéphren Thuram.

L’entraîneur turinois, Luciano Spalletti, souhaiterait notamment récupérer un joueur expérimenté, immédiatement capable d’apporter de la stabilité à son équipe.

Selon Tuttomercatoweb, Pierre-Emile Højbjerg correspondrait à ce profil.

L’ancien joueur de Tottenham possède une expérience importante de la Premier League, de la Ligue 1 et des compétitions européennes.

Son sens du placement, son leadership et sa qualité dans l’organisation du jeu représentent des arguments importants pour le club italien.

Mais la Juventus préparerait également une opération tournée vers l’avenir.

Le jeune Darryl Bakola, désormais à Sassuolo, serait suivi de près par les dirigeants turinois.

Selon la presse italienne, une arrivée dès janvier serait difficile à concrétiser. La Juventus pourrait plutôt chercher à trouver un accord cet hiver pour accueillir le joueur à l’été 2027.

Les deux opérations ne seraient donc pas nécessairement incompatibles : Højbjerg pourrait répondre à l’urgence sportive, tandis que Bakola représenterait un investissement à plus long terme.

Un écart de prix spectaculaire entre les deux joueurs

C’est surtout sur le plan financier que cette double piste interpelle.

Dans un article publié le 10 novembre↗, Tuttomercatoweb estimait la valeur de Højbjerg autour de 10 millions d’euros, voire légèrement moins.

Une estimation qui s’expliquerait notamment par son âge, son contrat courant jusqu’en 2028 et son salaire important.

À l’inverse, Sassuolo pourrait réclamer entre 25 et 30 millions d’euros pour Bakola.

Le Français, né en 2007, représente un investissement sur plusieurs saisons et dispose d’une marge de progression importante.

Le contraste est frappant.

La Juventus pourrait donc être amenée à débourser près de trois fois plus pour recruter l’ancien espoir marseillais que pour s’attacher les services du milieu danois.

Il ne s’agit toutefois que de valorisations évoquées dans la presse italienne. Aucune offre ferme correspondant à ces montants n’a été confirmée.

Mais ces estimations montrent à quel point le marché des transferts valorise désormais le potentiel et la jeunesse.

L’OM avait vendu Bakola pour seulement 10 millions d’euros

Pour Marseille, cette situation prend une dimension particulière.

En février 2026, Darryl Bakola avait été transféré à Sassuolo contre une indemnité estimée à 10 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter 2 millions de bonus.

Une opération qui permettait au club olympien d’encaisser immédiatement une somme importante pour un joueur qui n’était pas encore installé dans le groupe professionnel.

Quelques mois plus tard, l’ancien Marseillais pourrait donc être revendu pour un montant deux à trois fois supérieur.

Cette hausse de valorisation ne signifie pas que l’OM a nécessairement commis une erreur au moment du transfert. Bakola avait besoin de temps de jeu et rien ne garantissait alors une progression aussi rapide.

Mais elle illustre la difficulté pour Marseille de conserver suffisamment longtemps ses jeunes talents afin de profiter pleinement de leur potentiel économique.

Comme nous l’évoquions récemment sur FCM, l’intérêt de la Juventus pourrait permettre à Sassuolo de réaliser une plus-value particulièrement importante↗.

Marseille pourrait néanmoins bénéficier d’un éventuel pourcentage à la revente, dont les modalités exactes restent à confirmer.

Vendre Højbjerg moins cher que Bakola : un paradoxe pour l’OM ?

La question devient encore plus sensible lorsque l’on compare cette situation à celle de Højbjerg.

Le Danois est aujourd’hui un joueur expérimenté, régulièrement utilisé par Bruno Genesio et important dans l’équilibre de l’équipe.

Son éventuel départ représenterait une perte sportive significative.

Pourtant, sa valeur marchande supposée serait nettement inférieure à celle de Bakola.

Cette différence s’explique par la logique des clubs acheteurs.

À 31 ans, Højbjerg offrirait davantage de garanties immédiates, mais une perspective de revente plus limitée.

À 18 ans, Bakola représente au contraire un actif dont la valeur pourrait encore augmenter.

La Juventus pourrait ainsi payer beaucoup plus cher pour le potentiel de Bakola que pour l’expérience de Højbjerg.

Un paradoxe apparent, mais qui reflète les stratégies économiques actuelles du football européen.

Un casse-tête supplémentaire pour Lorenzi

Pour Grégory Lorenzi, cette situation rappelle les difficultés du mercato marseillais.

L’OM doit réduire sa masse salariale et poursuivre les efforts financiers demandés par la DNCG, tout en préservant les équilibres sportifs trouvés par Bruno Genesio.

Une vente de Højbjerg permettrait de récupérer une indemnité et de réaliser une économie salariale.

Mais remplacer un joueur de son expérience pour une somme comparable pourrait être compliqué.

Parallèlement, la valorisation grandissante de Bakola illustre l’intérêt économique que peut représenter la formation.

La Juventus surveille déjà les deux dossiers, comme nous l’évoquions dans les informations mercato FCM du 15 novembre↗.

À ce stade, rien n’indique que la Juventus ait choisi entre les deux joueurs. Les médias italiens évoquent même la possibilité de poursuivre les deux pistes avec des calendriers différents.

Mais voir Højbjerg valorisé autour de 10 millions d’euros alors que Bakola pourrait en coûter 30 constitue un symbole fort des contradictions du mercato marseillais.