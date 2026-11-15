L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur plusieurs dossiers alors que le prochain mercato hivernal se profile dans un contexte financier contraint. Santiago Hezze est suivi par la direction, Pierre-Emile Højbjerg plaît toujours en Italie et Darryl Bakola attire la Juventus.

Malgré cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée de la 17e à la 4e place, l’OM doit encore composer avec les exigences liées à son prochain passage devant la DNCG. Les objectifs de réduction de la masse salariale et de ventes fixés durant l’été n’auraient pas été totalement atteints, ce qui pourrait peser sur les décisions de Grégory Lorenzi en janvier.

1. Santiago Hezze suivi par l’OM, l’Olympiakos réclame 20 M€

L’Olympique de Marseille garderait un œil attentif sur Santiago Hezze↗, le milieu défensif argentin de l’Olympiakos. Selon les informations relayées par TransferFeed, des contacts auraient été pris avec l’entourage du joueur, sans qu’une proposition officielle n’ait encore été transmise au club grec. Le joueur de 25 ans avait marqué l’unique but de la victoire de l’Olympiakos au stade Vélodrome, le 15 octobre dernier, lors de la troisième journée de Ligue Europa. Déjà cité dans le viseur marseillais durant l’été, Hezze serait également suivi par Villarreal, le VfB Stuttgart et plusieurs clubs de Premier League.

Le principal obstacle reste financier. D’après 4-4-2.com, l’Olympiakos n’envisagerait pas un départ pour moins de 20 millions d’euros et souhaiterait conserver un pourcentage sur une éventuelle revente. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu argentin dispose encore d’une situation contractuelle favorable au club du Pirée, tandis que la valeur de 14 millions d’euros évoquée par Transfermarkt est inférieure aux exigences grecques. Le profil de Hezze correspondrait aux besoins identifiés dans l’entrejeu marseillais, avec son activité à la récupération, son volume de course et sa capacité à participer aux premières relances. Toutefois, les contraintes liées à la DNCG rendent une opération à 20 millions d’euros difficile à envisager sans départs importants ou évolution de la situation financière du club.

2. Højbjerg plaît à la Fiorentina, un transfert estimé entre 10 et 15 M€

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg↗ reste au centre des discussions en Italie. Dans ses colonnes, le Corriere dello Sport indique que la Fiorentina envisagerait sérieusement de recruter le milieu danois au mois de janvier, avec une opération estimée entre 10 et 15 millions d’euros. Fabio Paratici, directeur sportif du club florentin, rechercherait un joueur expérimenté capable de récupérer des ballons, de peser dans les duels et de stabiliser l’entrejeu. À 31 ans, Højbjerg correspond à ce profil grâce à son expérience acquise en Premier League avec Tottenham et Southampton, ainsi qu’à son rôle actuel à Marseille.

Cette estimation reste celle de la presse italienne et ne correspond pas à une offre officiellement transmise à l’OM. La Juventus surveillerait également le dossier, tandis que les informations divergent sur la position du joueur : certaines évoquent son souhait de terminer la saison à Marseille, quand d’autres laissent entendre qu’il pourrait être ouvert à un départ. Une vente permettrait à Marseille de récupérer une indemnité et de réduire sa masse salariale dans le cadre des efforts demandés avant le passage devant la DNCG. Sur le plan sportif, Højbjerg conserve toutefois une place importante dans l’organisation de Bruno Genesio, notamment par son expérience, son placement et sa capacité à organiser le jeu.

3. La Juventus prête à miser jusqu’à 30 M€ pour Darryl Bakola

Darryl Bakola↗ pourrait lui aussi animer le mercato italien. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin envisagerait une opération comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour recruter l’ancien milieu de l’OM, parti à Sassuolo en février dernier. Le club turinois souhaiterait trouver un accord dès janvier, tout en laissant le joueur de 18 ans terminer la saison à Sassuolo avant une arrivée à Turin durant l’été 2027. La Juventus chercherait ainsi à devancer plusieurs clubs anglais intéressés par le jeune Français.

Sassuolo avait recruté Bakola contre une indemnité pouvant atteindre 12 millions d’euros, bonus compris, d’après le quotidien italien. Marseille pourrait également profiter de cette opération si une clause de pourcentage sur une future revente figure bien dans l’accord conclu lors du départ du joueur, même si les modalités précises de cette clause ne sont pas confirmées.