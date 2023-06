Mercato OM : La Juventus lâche Milik, retour impossible ?

L’attaquant Arkadiusz Milik, prêté par l’OM à la Juventus cette saison, ne devrait pas être conservé par la Vieille Dame. Il ne devrait pas rester à Marseille et être vendu cet été.

Prété depuis l’été dernier à Turin par l’Olympique de Marseille, Arek Milik était pressenti ces dernières semaines pour rester à la Juve. Mais comme le révèle ce jeudi le quotidien italien La Repubblica, le club ne lèvera pas l’option d’achat de 7 millions d’euros du buteur polonais.

Si les deux clubs étaient en discussion, la décision finale a été prise dans la journée. Le coach Massimiliano Allegri aurait été déçu des performances du polonais en deuxième partie de saison.

#Juventus reflecting on the possibility to sign Arek #Milik on a permanent deal until 2026 (3,5M/year). #Juve have the option to buy (7M): the terms of signing from #OM are economically favorable, but his performances in the second part of the season failed to convince #Allegri

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2023