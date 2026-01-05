Mercato OM : La longue liste de Manchester United… Roberto De Zerbi bien placé ?

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le nul concédé face à Leeds (1-1) a précipité la décision des dirigeants mancuniens, qui ont mis fin à la collaboration avec le technicien portugais. Dans ce contexte instable, le nom de Roberto De Zerbi, actuel coach de l’Olympique de Marseille, apparaît à nouveau dans les listes établies outre-Manche.

La transition est assurée dans l’immédiat par Darren Fletcher, nommé entraîneur intérimaire. En coulisses, le board de Manchester United s’active déjà pour identifier un successeur capable de relancer un projet sportif fragilisé. Plusieurs médias britanniques ont dévoilé des short-lists particulièrement fournies, témoignant de l’ampleur du chantier.

Roberto De Zerbi, une cote européenne toujours élevée, pas de départ envisageable…

Selon The Telegraph, Roberto De Zerbi figure parmi les profils étudiés par les dirigeants mancuniens. Déjà approché par le passé lorsque l’Italien entraînait Brighton, le technicien aujourd’hui à la tête de l’OM conserve une excellente réputation en Premier League. Son travail méthodique, son identité de jeu affirmée et sa capacité à structurer un projet sur la durée continuent d’attirer l’attention des grands clubs européens.

Pour autant, aucun élément ne laisse penser à un départ imminent du coach marseillais. En cours de saison, l’hypothèse d’un départ de Roberto De Zerbi apparaît hautement improbable. Cette mention dans la presse anglaise illustre davantage la reconnaissance de son travail que l’existence de discussions avancées.

🚨 OFFICIAL: Man United statement. “Ruben Amorim has departed his role as Head Coach of Manchester United”. “With Manchester United sitting sixth in the Premier League, the club’s leadership has reluctantly made the decision that it is the right time to make a change. This will… pic.twitter.com/BxUTnnGBcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Une short-list très large pour un banc sous pression

Manchester United explore de nombreuses pistes. The Telegraph évoque notamment Oliver Glasner, entraîneur de Crystal Palace, présenté comme le favori à ce stade, d’autant plus que son contrat arrive à échéance. The Independent partage cette tendance, tout comme The Sun, qui confirme l’intérêt marqué pour l’Autrichien.

D’autres profils sont régulièrement cités : Eddie Howe, actuellement sous pression à Newcastle malgré un bilan globalement positif, Thomas Tuchel, Enzo Maresca, récemment parti de Chelsea, mais aussi des entraîneurs libres comme Xavi, Michael Carrick ou Gareth Southgate. Zinedine Zidane est également mentionné, même si son objectif prioritaire reste l’équipe de France. Unai Emery, très apprécié pour son travail à Aston Villa, apparaît comme une option difficilement accessible.

Enfin, The Sun ajoute Andoni Iraola, en réussite à Bournemouth, ainsi que Kieran McKenna (Ipswich). Le tabloïd évoque aussi la possibilité, jugée très marginale, de voir Darren Fletcher prolonger l’intérim, une option peu crédible au regard de son expérience limitée.

Dans ce contexte, la présence de Roberto De Zerbi dans cette longue liste confirme surtout la visibilité européenne de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, alors que le poste à Manchester United continue de symboliser une instabilité chronique au plus haut niveau du football anglais.