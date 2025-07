Mercato OM : La mère de Rabiot explique la surprise Marseille et pourquoi il n’a pas signé à Manchester United !

Dans une interview accordée à L’Équipe, Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, s’est exprimée sans détour sur le transfert manqué de son fils à Manchester United durant l’été 2022. Un épisode qui avait suscité de nombreuses réactions à l’époque, et dont elle révèle aujourd’hui les coulisses.

À ce moment-là, Adrien Rabiot évoluait à la Juventus, qualifiée pour la Ligue des champions, contrairement à Manchester United, absent de la prestigieuse compétition européenne. Malgré cela, le milieu de terrain était ouvert à un départ. « Adrien était prêt à quitter la Juve pour Manchester United, qui ne jouait pas la Ligue des champions », explique sa mère.

Mais les discussions se sont enlisées lorsque le club anglais a formulé une clause jugée inacceptable. « On discute des conditions, et à la fin, ils nous disent : “Si en fin de saison prochaine, on ne se qualifie pas pour la C1, le salaire d’Adrien baisse.” » Une proposition qui a immédiatement mis fin aux négociations.

Asrien Rabiot voulait l’OM, avant cela United a voulu rajouter une clause sur salaire…

Véronique Rabiot n’a pas caché son indignation face à cette exigence : « J’ai trouvé cela sacrément gonflé et très irrespectueux. J’ai dit : “On arrête.” Ils pensaient que c’était une stratégie pour obtenir plus. Mais non, c’était une question de principes, pas d’argent. » Une mise au point directe, comme à son habitude.

Véronique Rabiot révèle avoir été « très surprise » que son fils Adrien ait choisi de signer à l’OM

➡️ https://t.co/3wZW2jFQMC pic.twitter.com/IIrbiVqUfV — L’Équipe (@lequipe) July 29, 2025



Souvent critiquée pour son intransigeance, la représentante d’Adrien Rabiot assume pleinement ses positions. Elle réfute également toute idée de caprice financier : « Ça aussi, c’est totalement faux. » Dans son rôle d’agente, Véronique Rabiot explqiue aussi sa surprise de voir son fils opter pour l’OM : « Quand il est allé à Marseille, les gens ont dit : “Il aurait dû aller dans un grand club.” Il avait d’autres propositions. Mais lui, il avait envie d’aller à Marseille. (…) Mais le projet lui plaisait. Moi, je veux juste qu’il aille là où il a vraiment envie. Ce n’est pas très compliqué. »