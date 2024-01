Mercato OM: la mise au point de Rennes concernant Truffert !

À la suite du départ de Renan Lodi à Al-Hilal pour 23 millions d’euros, l’Olympique de Marseille veut se renforcer au poste de latéral gauche. La direction olympienne songerait toujours à recruter Adrien Truffert. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter l’OM, l’entraîneur breton Julien Stéphan a confirmé la volonté du Stade Rennais de vouloir conserver son joueur.

L’OM doit se renforcer au poste de latéral gauche. Adrien Truffert est l’une des pistes depuis plusieurs jours mais le Stade Rennais a répété qu’il n’était pas à vendre. En marge du match remporté face à Nice (2-0), le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron a expliqué à l’antenne que Truffert, sous contrat jusqu’en 2026 avec Rennes, n’était pas à vendre. « Ce qu’on nous a dit, c’est qu’il n’y a pas de sujet. Vous savez que l’OM s’intéresse à Adrien Truffert, mais il n’est pas à vendre. Alors, évidemment, si on propose 50 millions d’euros pour Adrien Truffert, le club va réfléchir. Mais en tout cas, il n’y a pas de dossier Adrien Truffert, il va bien rester à Rennes. »

« Adrien Truffert n’est PAS À VENDRE » ❌ Les dirigeants rennais ne souhaitent pas se séparer de leur latéral, pisté par l’OM 💬#SRFCOGCN | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OhmLzaLDNB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 13, 2024

Seulement, Foot Mercato n’a pas le même son de cloche. Sébastien Denis, le rédacteur en chef a confirmé ce lundi que ce dossier ne serait pas enterré par le board olympien ! Il ferait même partie des priorités du club à ce poste pour remplacer Renan Lodi, transféré pour 23 millions d’euros à Al-Hilal.

🚨Exclu 🔵⚪️#mercatOM

▪️ piste Adrien Truffert toujours prioritaire à l’OM

▪️ le tandem Benatia-Longoria travaille sur 3 autres pistes

▪️ Quentin Merlin du FC Nantes, titulaire avec les Espoirs de Thierry Henry

▪️ Deux latéraux étrangers dont les noms n’ont pas filtré… pic.twitter.com/ykYsJdR9Ic — Sébastien Denis (@sebnonda) January 18, 2024

« ’C’est dans les plans de continuer avec Truffert jusqu’à la fin de saison »

🔵⚪️ | Julien Stéphan annonce que Adrien Truffert ne quittera pas Rennes pour le mercato d’hiver. #TeamOM | #MercatOM https://t.co/0WhY7m2J1f — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 19, 2024

Interrogé sur le dossier Truffert en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Marseille, Julien Stéphan a confirmé la volonté du Stade Rennais de vouloir conserver son joueur. « Je pense que Marseille, d’après ce que j’ai lu à contacter beaucoup de monde à ce poste de latéral gauche, peut-être explorer différentes pistes mais il n’y a pas de sujet Truffert. On n’a pas de difficulté. On a échangé et c’est dans les plans de toute façon de continuer avec lui jusqu’à la fin de saison », a confié le technicien français.