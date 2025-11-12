Mercato OM : La nouvelle piste ambitieuse en Eredivisie de Benatia !

Alors que le mercato hivernal approche, l’Olympique de Marseille continue de scruter le marché à la recherche de renforts capables d’apporter puissance et créativité dans l’entrejeu. Selon les informations du média Les Lions de l’Atlas, le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Ismael Saibari, milieu de terrain du PSV Eindhoven, auteur d’un début de saison remarquable aux Pays-Bas.

Un milieu complet qui séduit l’Europe

Âgé de 24 ans, Ismael Saibari s’impose comme l’un des milieux les plus performants d’Eredivisie. Puissant, technique et appliqué dans le pressing, le joueur formé en Belgique affiche des statistiques impressionnantes : 8 buts et 2 passes décisives en 12 matchs, un rendement rare pour un milieu de terrain. Sa régularité et sa capacité à s’adapter à différents rôles dans le système du PSV ont fait de lui un élément indispensable de l’équipe d’Eindhoven.

International marocain depuis 2022, Saibari compte déjà 17 sélections et 5 buts sous le maillot des Lions de l’Atlas. Sa polyvalence entre la récupération, la projection et la création attire l’œil de nombreux clubs européens. Outre Marseille, des formations de Premier League comme West Ham et Fulham, ainsi que plusieurs écuries de Serie A, suivraient également sa progression de près.

Un dossier complexe mais ambitieux pour l’OM

Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en 2029, Ismael Saibari ne sera pas simple à déloger. Le club néerlandais, en pleine course au titre, ne souhaite pas se séparer de l’un de ses cadres cet hiver. L’OM, de son côté, multiplie les pistes pour offrir à Roberto De Zerbi un milieu à la fois athlétique et créatif, capable d’apporter une nouvelle dimension au jeu marseillais.

Si la piste Saibari reste à ce stade exploratoire, elle confirme la volonté de Pablo Longoria d’attirer des profils jeunes, complets et à fort potentiel de revente. Le dossier s’annonce coûteux, mais symbolise les ambitions retrouvées du club phocéen avant un hiver qui pourrait s’avérer décisif.