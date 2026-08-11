Mercato OM : la piste Albert Gudmundsson toujours d’actualité ?

L’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné la piste menant à Albert Gudmundsson. Selon Tuttomercatoweb, le club olympien continue de surveiller l’ailier droit de la Fiorentina.

Alors que l’OM cherche toujours à renforcer son secteur offensif, le nom d’Albert Gudmundsson reste associé au club marseillais.

D’après les informations de Tuttomercatoweb, Marseille n’aurait pas renoncé au joueur de la Fiorentina, présenté comme une option pour renforcer le côté droit de l’attaque.

Cette piste avait déjà été évoquée au cours du mercato et resterait donc active dans les réflexions de la direction sportive olympienne.

À ce stade, le média italien ne fait toutefois état ni d’une offre officielle de l’OM, ni d’un accord avec le joueur ou la Fiorentina. Il convient donc de rester prudent sur l’avancée réelle du dossier.

L’OM continue d’étudier plusieurs profils offensifs afin de compléter l’effectif de Bruno Genesio avant la fermeture du marché des transferts. Gudmundsson reste ainsi une piste à surveiller, mais aucune opération concrète n’est encore annoncée.