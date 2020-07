Mercato OM : La piste Balerdi en danger ?

Alors que la signature de Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille est annoncée comme imminente depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas a fait preuve d’inquiétudes sur le sujet…

Après la convaincante victoire en amical de son équipe face au FC Pinzgau (5-1), le coach olympien a répondu aux questions des journalistes. Et comme à son habitude, il a fait preuve de franchise même concernant le mercato…

« D’autres clubs s’intéressent à lui… »

« Je n’ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund (pour l’instant, ndlr). On négocie toujours, mais ce n’est pas encore fait. On sait que d’autres clubs s’intéressent à lui, j’espère qu’on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente. »

