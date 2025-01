Mercato OM : La piste XXL de Benatia au poste de défenseur central !

Alors que le dossier de l’attaquant mobilise les débats depuis quelques jours, celui du défenseur central semble plus secondaire. Dans l’émission L’Equipe de Greg, il a été dit que Medhi Benatia aurait contacté Aymeric Laporte.

Ancien joueur de l’Atletic Bilbao puis de Manchester City, Aymeric Laporte est actuellement en Arabie Saoudite. D’après les informations de la Chaîne L’Equipe livrées dans l’émission L’Equipe de Greg, Medhi Benatia aurait contacté le défenseur international espagnol afin qu’il rejoigne l’OM. Il lui aurait vendu le projet et son envie de refaire du club marseillais un « grand club européen ».

Bien que Robinio Vaz ait montré de belles promesses, les dirigeants marseillais souhaitent renforcer leur secteur offensif en recrutant un attaquant plus expérimenté, capable de concurrencer Neal Maupay. Dans cette optique, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a activé son réseau pour dénicher la perle rare.

🗣️ »Marcus Rashford, je pense qu’il ira dans un club plus important. Et Mathys Tel veut rester au Bayern. »@Tanziloic refroidit les pistes menant aux deux attaquants de Manchester United et du Bayern Munich. #EDG pic.twitter.com/PMY4KioWO6

— L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 21, 2025