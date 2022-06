Mercato OM : La première recrue (7M€) officialisée demain ?

Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss sur Twitter a mis le feu aux réseaux sociaux pour la première fois de ce mercato estival ! Une première recrue devrait arriver !

Le mercato de l’Olympique de Marseille enfin lancé? C’est ce qu’il faudrait comprendre en voyant le tweet de Thierry Mode en ce début d’après-midi… Le supporter est un habitué de la Commanderie et a certainement vu un joueur débarquer au centre d’entraînement.

Accord autour de 7 millions d’euros?

En Italie, c’est le journaliste Luca Bendoni qui fait partie de l’équipe de Gianluca Di Marzio qui explique qu’Isaak Touré devrait s’engager à l’Olympique de Marseille ! Un accord entre toutes les parties aurait été trouvé pour un transfert autour de 7 millions d’euros. Le défenseur central du Havre devrait signer un contrat de 5 ans à l’OM en provenance du Havre ! Selon nos information, le joueur passe la visite médicale et le transfert pourrait être officialisé demain. Mais selon la Provence, l’accord n’est pas encore total avec le HAC…

Isaak Touré from Le Havre to Olympique de Marseille: it’s time ⌛️ Deal 100% agreed between clubs and also on player-side: promising centre-back Isaak Touré is joining OM. ⚪️🔵 #OM #TeamOM He will sign his 5-years-contract soon: €7m-fee agreed and confirmed. 🇫🇷💫 pic.twitter.com/1LLnKBjk6F — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 30, 2022

#MercatOM : accord entre l’ #OM et Isaak Touré pour un contrat de 5 ans. Accord proche avec Le Havre mais pas encore trouvé selon la direction du club normand, contactée à l’instant — Fabrice Lamperti (@gouffa83) June 30, 2022

Olympique Marseille sign Isaak Touré from Le Havre, deal now completed between clubs. €5.5m fee plus add ons, contract until June 2027. 🚨🇫🇷 #OM Top talented centre back born in 2003 joins OM on permanent deal. #TeamOM pic.twitter.com/0gib1MOF1M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff…

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet. » Pablo Longoria – Source : Site Officiel