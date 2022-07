Mercato OM : La presse italienne donne les raisons de l’échec Lazovic !

L’Olympique de Marseille devait recruter Darko Lazovic ces derniers jours mais le Serbe s’est rétracté. La Gazzetta Dello Sport explique les raisons de cet échec.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a enchaîné les recrutements et les départs. La boucle d’arrivées devait se terminer par la signature de Darko Lazovic. La piston gauche serbe sous contrat avec l’Hellas Verone était tout proche de débarquer à Marseille.

Cependant la Gazzetta Dello Sport explique ce mardi les raisons de l’échec de sa venue. Les supporters du club ainsi que ses coéquipiers auraient tout fait pour empêcher ce départ d’un des « tauliers » du vestiaire rapporte GuillaumeMP sur Twitter.

Le cas Strootman a aussi bloqué le transfert?

Si un accord était trouvé autour de 3 millions d’euros et l’insertion de Kevin Strootman dans le deal, il n’y aurait jamais eu d’entente concernant la répartition du salaire du Néerlandais qui pose problème pour lui trouver une porte de sortie.

A LIRE : Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier William Saliba?

L’Olympique de Marseille va donc devoir chercher une autre alternative au poste de piston gauche pour contenter le nouveau coach Igor Tudor. Les latéraux y sont d’une importance capitale et il va falloir trouver un pendant à Jonathan Clauss qui animera le côté droit.

Gazzetta : #Lazovic ne devrait pas rejoindre l’#OM. Le joueur était tout proche d’y signer pour 3M. Mais le vestiaire s’est révolté contre le départ de l’un de ses tauliers, même chose pour les tifosi. Il n’y avait (aussi) pas d’accord sur la répartition du salaire de Strootman. pic.twitter.com/zUJJgz825y — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 26, 2022

Lazovic en un seul mot je dirais que c’est un anti-Radonjic en fait

« C’est un joueur propre, propre sur lui, propre dans le jeu, simple. C’est un joueur qui a un très bon pied droit, qui va livrer de très belles passes décisives, capables de tirer des corners ou des coup-francs. Vraiment sa force c’est son pied droit, sa qualité de centre et son altruisme. C’est aussi pour ça qu’il a une carrière qui a pas forcément décollé parce qu’il n’a pas non plus chercher à se mettre en avant, il a toujours le même agent depuis qu’il a commencé, c’est pas quelqu’un qui fait des vagues donc de ce côté là c’est assez intéressant. Il est marié, il a un enfant, c’est pas un joueur que tu vas retrouver sur Instagram, sur Twitter etc.. Au niveau du jeu, alors lui il a commencé ailier droit, par la force des choses il est souvent descendu dans un système de 3-5-2 souvent où il a servi de piston à droite. L’année dernière Tudor l’a décalé à gauche mais en équipe nationale il reste à droite ça c’est sûr et certain que ce soit en piston ou en ailier. Tudor a toujours aimé avoir des yougoslaves ou des ex yougoslaves dans son groupe et s’il fallait résumer Lazovic en un seul mot je dirais que c’est un anti-Radonjic en fait ». Lazar van Parijs – Source : Football Club de Marseille (20/07/2022)